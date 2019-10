Ascolti tv lunedì 14 ottobre 2019

Ascolti Tv Lunedì 14 ottobre : Ascolti Tv Lunedì 14 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island Vip – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Commissario Montalbano La danza del gabbiano – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Barbara D'Urso in crisi di Ascolti : 'Live' potrebbe slittare al lunedì : Inizio di stagione difficile per Barbara D'Urso, che in queste settimane è tornata in onda su Canale 5 con il suo Live - Non è la D'Urso, il talk show della domenica sera che ha dovuto vedersela contro la fiction Imma Tataranni e il ritorno di Che tempo che fa con Fabio Fazio su Rai 2. Gli ascolti delle prime puntate di Live non sono stati entusiasmanti e per questo motivo in casa Mediaset potrebbero decidere di rimettere mano al palinsesto ...

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3%. Bene Stasera Tutto è Possibile (8.8%) : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.06, ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione ...

Ascolti tv USA lunedì 7 ottobre - 911 continua ad appassionare il pubblico : Ascolti Tv USA lunedì 7 ottobre – All American ritorno in crescita, si stabilizza All Rise Ascolti Tv USA lunedì 7 ottobre – Con 926 mila spettatori l’esordio della seconda stagione di All American su The CW è il dato di pubblico più ampio mai fatto registrare dalla serie e lo 0.3 non lo raggiungeva dallo scorso novembre. A seguire Black Lightining con 900 mila e 0.2 di rating è in leggero calo rispetto alla media della scorsa ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 7 ottobre : Montalbano vince sullo sprint - Temptation Island Vip sulla lunga distanza : ‘Il Commissario Montalbano’ con l’episodio ‘La Pista di Sabbia‘ su Rai1 torna a vincere la prima serata con 4.458.000 telespettatori e il 19.9% di share. Al secondo posto ‘Temptation Island Vip‘, con 3.256.000 telespettatori e il 20.3% di share (lo share maggiore è dovuto al protrarsi del programma ben più a lungo della fiction di Rai1, fino all’1.06 di notte). Ascolti tv prime time Terzo ...

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3%. Bene Stasera Tutto è Possibile (8.8%) : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.06, ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione ...

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019. Montalbano 19.9% - Temptation Island Vip 20.3% : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.256.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Indovina ci viene ...

Ascolti tv lunedì 7 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Il Commissario Montalbano - La pista di sabbia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Lo show Stasera tutto è possibile, quarta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato .000 telespettatori, share %. PresaDiretta ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Temptation Island VIP ha registrato ...

Ascolti TV | Lunedì 7 ottobre 2019 : Mandala Tayde e Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Rambo III ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Indovina ci viene a cena ha ...

Ascolti Tv Lunedì 7 ottobre : Ascolti Tv Lunedì 7 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Commissario Montalbano – La Pista di Sabbia – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Ascolti tv USA lunedì 30 settembre - puntata più vista per 9-1-1 stabile Prodigal Son : Ascolti Tv USA lunedì 30 settembre bene Fox Ascolti Tv USA lunedì 30 settembre – La lunga attesa dell’arrivo dell’onda anticipata dai trailer estivi e non inserita nel primo episodio, fa bene a Fox e 9-1-1 che vede premiata la strategia di creazione dell’attesa: 7,2 milioni e 1.6 di rating dato più alto di sempre (escluse puntate post football) e pareggiando con The Voice nel pubblico 18-49 anni (anche se i dati NBC sono ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 30 settembre : vince Il Commissario Montalbano - cresce Temptation Island Vip : Anche in replica Il Commissario Montalbano continua a conquistare il pubblico: lunedì 30 settembre su Rai1 La Vampa d’Agosto ha conquistato 4 milioni 590mila telespettatori e il 20.39% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 ha ottenuto 3 milioni 326mila telespettatori (20.19% di share). Su Rai2 lo show Stasera tutto è possibile è stato apprezzato da 1 milione 564mila telespettatori (7.81%). ...

Ascolti tv lunedì 30 settembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Il Commissario Montalbano - La vampa d'agosto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Lo show Stasera tutto è possibile, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato .000 telespettatori, share %. PresaDiretta ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Temptation Island VIP ha registrato .000 ...

Ascolti Tv lunedì 30 settembre - Ascolti Temptation Island a 3 - 3 milioni - Montalbano a 4 - 6 : ascolti Tv lunedì 30 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il Commissario Montalbano – Rai 1 – 4.590 milioni e 20.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Temptation Island Vip 2 – Canale 5 – 3.326 milioni e 20.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Stasera tutto è possibile – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 ...