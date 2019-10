Ascolti tv 14 ottobre | Montalbano batte il finale di Temptation Island Vip

Ascolti TV | Lunedì 14 ottobre 2019. Montalbano 24.1% - Temptation Island Vip 19.4% : Il Commissario Montalbano - La Danza del Gabbiano - Peppino Mazzotta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Danza del Gabbiano ha conquistato 5.330.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale 5 Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 3.363.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Stasera tutto è possibile ha interessato 1.424.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia 1 John Rambo ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv USA domenica 13 ottobre - il calo di Batwoman - la stabilità di The Rookie : Ascolti tv USA domenica 13 ottobre, cala Batwoman Ascolti tv USA domenica 13 ottobre – Come un lavoratore che ogni giorno timbra il proprio cartellino con stabilità e professionalità, così The Rookie resta stabile portando il suo pubblico ogni domenica davanti alla tv e recuperandone altri nei giorni successivi, 0.6 di rating 18-49 anni e 3,5 milioni, perdendo giusto qualche spettatore totale. In apertura di serata su ABC Kids Say the ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 13 ottobre : Imma Tataranni vola a 4.8 milioni : Imma Tataranni conquista ancora la prima serata. L’episodio della nuova serie di Rai1 in onda domenica 13 ottobre ha toccato 4 milioni 881mila telespettatori e 22.93% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha ottenuto 2 milioni 205mila telespettatori (13.91% di share). Su Rai2 la nuova stagione di Che tempo che fa, l’appuntamento in prima serata del programma condotto da Fabio Fazio, è stato ...

Mara Venier - Domenica In cresce ancora : gli Ascolti del 13 ottobre : ascolti Domenica In del 13 ottobre: Mara Venier cresce ancora Il giorno dopo le sfide Domenicali si va a spulciare gli ascolti tv al fine di vedere quale programma ha trionfato sull’altro. Ieri la puntata di Domenica In è stata pregna di ospiti e siparietti divertenti e il pubblico pare proprio abbia gradito perché ieri Mara Venier ha conquistato 2.750.000 spettatori pari ad uno share del 18.8% (nella prima parte) e 2.252.000 spettatori ...

Ascolti tv - domenica 13 ottobre 2019 : Imma Tataranni vola sempre più alto : Ascolti tv domenica 13 ottobre 2019 prima serata: i dati di Live-Non è la d’Urso e Imma Tataranni Una prima serata quella di domenica 13 ottobre ricca di programmi e fiction sul piccolo schermo. Per quanto riguarda gli Ascolti televisivi, a conquistare la scena è stata ancora Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1. […] L'articolo Ascolti tv, domenica 13 ottobre 2019: Imma Tataranni vola sempre più alto proviene da Gossip e ...

Ascolti Tv Domenica 13 ottobre - vince Imma Tataranni - Fazio a 1 - 8 milioni Fast & Furious 8 1 - 77 : Ascolti Tv Domenica 13 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Live non è la D’urso – Canale 5 – 2.205 milioni e 13.9% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Imma Tataranni 1a Tv – Rai 1 – 4.881 milioni e 22.9% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Tempo Che Fa– Rai 2 – 1.799 milioni e 7.6% + Il Tavolo 1.337 milioni ...

Ascolti TV | Domenica 13 ottobre 2019. Imma Tataranni domina (22.9%) - Non è la D’Urso 13.9%. Fazio non va oltre il 7.6%-7.2% battuto dal film di Italia1 (8.7%) : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 13 ottobre 2019, caratterizzata dall’assenza del campionato di calcio, su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.881.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 - dalle 21.23 all’1.22 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.205.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti tv domenica 13 ottobre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, quarta puntata, ha registrato 4.881.000 telespettatori, share 22,9%. Su Rai 2 Che Tempo che Fa, terza puntata, ha registrato 1.799.000 telespettatori, share 7,6%. Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi, quarta puntata, ha registrato 1.224.000 telespettatori, share 4,8%. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato un netto di 2.205.000 telespettatori, share ...

