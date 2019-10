Arriva la serie spin-off di Grease | il film cult diventa un teen drama musicale | Grease

Diavoli la serie tv Sky con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey Arriva a marzo 2020 : Prodotta da Sky Studios e Lux Vide e Orange Studio, Diavoli la serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi è stata presentata da NBCUniversal Global Distribution al Mipcom di Cannes. Sky con tutte le sue componenti produttive e distributive è ormai parte di Comcast- Universal e proprio NBCUniversal Global Distribution ha venduto la serie in diversi paesi del mondo anche se non sono stati rivelati.Sicuramente Diavoli arriverà nei paesi ...

Arriva su Rai Gulp “Cercami a Parigi” la serie che sta appassionando i ragazzi di tutta Europa : In onda da domenica 13 ottobre, tutti i giorni alle ore 19:20. Dal lunedì al sabato anche alle ore 14:40. Disponibile sull’APP RaiPlay Un viaggio nel tempo dalla Russia del 1905 alla Parigi di oggi per Lena Grisky, giovane promessa della danza, di famiglia aristocratica di Pietroburgo, che per un artificio si trova proiettata nella vita di oggi, tra gli allievi del balletto dell’Opéra. Non può parlare con nessuno del suo mistero, ma c’è qualcuno ...

AS Roma femminile : dopo le nazionali riparte la serie A - al Tre Fontane Arriva l’Empoli : Roma – dopo tre settimane di pausa il campionato di calcio femminile è pronto nuovamente a prendere il largo. Prima della lunga sosta dedicata alle nazionali, ci eravamo lasciati col prestigioso nonché importantissimo 2-0 maturato sul campo della Fiorentina. I gol di Serturini ed Hegerberg hanno regalato la prima storica vittoria contro una big della Roma, riscattando il passo falso al debutto con il Milan e segnando in tabella i primi tre ...

La serie sequel di Band of Brothers Arriva su Apple - Tom Hanks e Steven Spielberg producono Masters of the Air : Apple TV + manderà in onda la serie sequel di Band of Brothers, ovvero Masters of the Air, una nuova produzione dell'imminente piattaforma di streaming, prossima al lancio. Secondo la descrizione ufficiale, lo show segue la "storia vera e profondamente personale dei bombardieri americani nella seconda guerra mondiale che portarono la guerra a due passi da Hitler". Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman, che in precedenza avevano ...

Arriva la serie tv Longinus di Dario Argento - un thriller tra le Alpi e Siena per il maestro dell’horror : Sarà sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi: BIM Production e Publispei hanno annunciato la produzione della serie tv Longinus di Dario Argento, che è il primo progetto del maestro horror italiano dal 2012. Con un titolo che è un riferimento al nome del soldato romano che trafisse il fianco di Gesù in croce con una lancia per confermare la sua morte, sarà una miniserie dalla trama sospesa tra reale e soprannaturale, un ...

Pes 2020 - Arriva l’aggiornamento ufficiale con la serie B : (Foto: Konami) Interessante accordo siglato da Konami per portare ufficialmente la serie B italiana all’interno di eFootball Pes 2020. Si potranno così ritrovare il logo del campionato, il trofeo dei campioni, tutti i nomi delle squadre partecipanti, marchi e divise proprio come si possono incontrare sui campi della seconda divisione calcistica italiana. Un colpo non da poco che potrebbe far cadere la scelta proprio su Pes 2020 invece che ...

Una serie tv su Tommaso Buscetta - dopo Il Traditore di Bellocchio Arriva Don Masino su Mediaset (e Netflix?) : dopo il successo de Il Traditore, arriva una serie tv su Tommaso Buscetta, dal titolo Don Masino, prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi per Mediaset. La serie in otto episodi è in lavorazione da ormai sei anni, ma è stata annunciata solo ora, dopo la finalizzazione di una partnership tra Mediaset e Netflix per la produzione e diffusione di film e serie tv in tutto il mondo. La lunga genesi di Don Masino e il budget imponente di 15 ...

eFootball PES 2020 – Dopo la Juventus - Arriva anche la Serie B : tutte le 20 squadre con licenza originale : Accordo fra Konami e Lega B per le licenze ufficiali Serie B 2019/2020: il campionato cadetto italiano sarà esclusiva PES In occasione del suo 90° anniversario, la Serie B italiana stringe un importante accordo di partnership videoludica. Konami Digital Entertainment B.V e Lega di B hanno annunciato l’accordo per le licenze ufficiali della Serie B 2019/2020 in esclusiva per eFootball PES 2020. Dopo aver ‘sottratto’ la ...

Pioli al Milan - i tifosi insorgono : “Se Arriva lui tifo contro” - “Sarebbe peggio della Serie B” : Il Milan è pronto ad accogliere Stefano Pioli. Poche ore e verrà comunicato il cambio di guarda in panchina. Scelta non condivisa da gran parte del tifo rossonero, sia per il suo passato (e le sue dichiarazioni d’amore) all’Inter che per il suo curriculum, che di certo non entusiasma. Non è ancora diventato ufficialmente il nuovo allenatore ma Stefano Pioli è già contestato dai tifosi del Milan. Su Twitter #PioliOut è ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Marco Giampaolo esonerato - Stefano Pioli Arriva al Milan : Mancano i crismi dell’ufficialità ma è ormai certo che l’avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan è terminata. La dirigenza rossonera ha preso la sue decisione: esonerare l’attuale tecnico e ingaggiare Stefano Pioli. Come riporta Sky Sport, l’allenatore ex Sampdoria è stato informato nella serata di ieri e oggi incontrerà la società per la chiusura definitiva del rapporto. Per quanto riguarda, invece, ...

Dylan Dog Arriva la serie tv prodotta da Bonelli Editore e James Wan di Aquaman : Dylan Dog la serie tv live action in 10 episodi girata in inglese La Atomic Monster di James Wan produrrà la serie Dopo il primo annuncio di oltre un anno fa il progetto di una serie tv di Dylan Dog fa un ulteriore passo avanti: sarà la Atomic Monster di James Wan ad affiancare Sergio Bonelli Editore la casa editrice dei fumetti. Dylan Dog sarà una serie in 10 episodi, ispirata ai fumetti di Tiziano Sclavi e sarà recitata in inglese a conferma ...

Lega Serie A - De Siervo : “A 90 anni si Arriva con gli acciacchi. Abbiamo individuato i nostri problemi” : “Siamo alla fase finale di un’analisi profonda, a novant’anni si arriva con gli acciacchi e Abbiamo individuato i nostri problemi“. Così l’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, ricordando il 90esimo anniversario dell’organismo che riunisce i club del massimo torneo. “Stiamo cercando nuove audience, per ...

A Novembre Arriva Servant - la serie Apple di M. Night Shyamalan de Il Sesto Senso : The Morning Show, See, For All Mankind, Dickinson il 1 Novembre Apple Tv+ aprirà le porte del proprio streaming con contenuti originali di alto livello, che coinvolgono autori e attori molto importanti da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a Jason Momoa e Ronal D. Moore creatore di For All Mankind di cui in apertura di articolo trovate l'ultimo trailer. Apple Tv+ sarà lanciato in oltre 100 paesi, Italia inclusa, il 1 Novembre a 4.99 ...

Peugeot 3008 - Arriva la serie limitata Anniversary : La Peugeot ha introdotto a listino la 3008 Anniversary, una serie limitata di 120 esemplari che celebra il traguardo dei 700.000 esemplari prodotti della crossover francese. I clienti italiani potranno ordinare la vettura nella sola versione BlueHDi 180 con cambio automatico Eat8 con prezzi a partire da 46.380 euro. Al top della gamma con un pieno di accessori. La variante Anniversary, che deriva dal ricco allestimento GT, offre di serie ...