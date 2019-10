Fonte : laprimapagina

(Di martedì 15 ottobre 2019) L’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale informa che a partire da oggi, martedì 15 ottobre 2019, sono aperti i

Laprimapagina : #Aosta Come presentare le domande per la selezione di operai idraulico-forestali - SSegnala : @Shezzyit @DavideFinardi @Rational_Gene @davidealgebris @ricpuglisi Secondo me tu sei di Napoli come io di Aosta - DiscoveryAlps : Sulle vette di Aosta è andata in scena un'emozionante gara di Vertival Trail: ecco come è andata sul Mont Mary:… -