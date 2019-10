Animali : Swg - il 37% dei padroni li considera quasi come un figlio (2) : (Adnkronos) – L’impegno del Comune di Venezia dedicato agli amici a 4 zampe è a 360 gradi. A dicembre inizieranno ad esempio i lavori del nuovo canile di San Giuliano, che sarà realizzato in un’area di quasi 4.500 metri quadri all’estremità nord-est del parco per una spesa di 1,4 milioni di euro, che potrà ospitare sino a un centinaio di Animali. Crescono intanto in città le ‘aree cani”, arrivate ormai ...