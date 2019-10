Animali : Swg - il 37% dei padroni li considera quasi come un figlio : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) - Il 44% dei possessori di un animale domestico lo ritiene un affetto importante, e il 37% addirittura lo considera quasi come un figlio , uno di famiglia; anzi, il 17% ritiene addirittura di essere più compreso da lui che dai proprio parenti più vicini. Il 75% pensa inol

Animali : Swg - il 37% dei padroni li considera quasi come un figlio : Venezia, 15 ott. (Adnkronos) – Il 44% dei possessori di un animale domestico lo ritiene un affetto importante, e il 37% addirittura lo considera quasi come un figlio , uno di famiglia; anzi, il 17% ritiene addirittura di essere più compreso da lui che dai proprio parenti più vicini. Il 75% pensa inoltre che il proprio gatto o cane meriti solo il meglio nella scelta dei prodotti, e il 71% degli intervistati si affida, per lui, alle ...

Animali : Swg - il 37% dei padroni li considera quasi come un figlio (2) : (Adnkronos) – L’impegno del Comune di Venezia dedicato agli amici a 4 zampe è a 360 gradi. A dicembre inizieranno ad esempio i lavori del nuovo canile di San Giuliano, che sarà realizzato in un’area di quasi 4.500 metri quadri all’estremità nord-est del parco per una spesa di 1,4 milioni di euro, che potrà ospitare sino a un centinaio di Animali. Crescono intanto in città le ‘aree cani”, arrivate ormai ...