Anche le sale cinematografiche abbracciano lo streaming Il colosso Amc apre il suo

Giulia Salemi sull'avventura di Monte a Rai Uno : ‘Tale e Quale? Sarei andata Anche io’ : Giulia Salemi , in una recente intervista rilasciata a Nuovo, è tornata a parlare del suo ex fidanzato. La modella italo-persiana, oltre a parlare del rapporto con Francesco Monte , ha commentato la sua nuova avventura a Tale e Quale Show. Come molti sanno, i due giovani si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. anche se le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, dopo qualche mese l'idillio l'amore si è ...

MotoGp - Marquez domina Anche ad Aragon. Dovizioso è 2° - Miller beffa Vinales e sale sul podio : Marc Marquez vince in solitaria il Gp di Aragon ed è sempre più in fuga nella classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Alcaniz centrando così l’ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale e la numero 78 in carriera. Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati ufficiale, si è piazzato secondo dopo una bella rimonta ...