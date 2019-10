Anche gli sticker e le emoticon WhatsApp si adattano alla modalità scura | oramai ci siamo?

La Fiorentina dona una maglia a Richard Gere : l’attore riceve Anche le “Chiavi di Firenze” : La Fiorentina, attraverso le mani del sindaco Dario Nardella, ha fatto dono di una maglia ufficiale della squadra viola, all’attore Richard Gere. Quest’ultimo nella serata odierna ha ricevuto le “Chiavi della città“ di Firenze da parte del primo cittadino del capoluogo di regione toscano per il suo impegno per i rifugiati e gli immigrati, e nel corso della cerimonia, svoltasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo ...

Cagliari - il crac dell’impero sardo della sanità di Scanu : dalla società svuotata in 7 giorni alla “eccessiva tolleranza” delle bAnche : Un maxi-buco di 60 milioni di euro attorno ai giri d’affari di diverse società, usate come vasi comunicanti per coprire le falle di una gestione disinvolta, sotto l’occhio tollerante delle banche. Un susseguirsi vorticoso di passaggi da un contenitore all’altro, con cessione di rami d’azienda e trasferimenti finanziari milionari in una sorta di gioco delle tre carte che alla fine lasciava a mani vuote i creditori delle società ormai decotte, ...

Svendo Anche a stranieri - a Belluno un cartello immobiliare è accusato di razzismo - ma gli utenti lo difendono : È accaduto nel Bellunese, dove una 29enne ha fotografato l'avviso e l'ha mandato al gruppo Facebook "I sentinelli di Milano", denunciandone il contenuto ritenuto discriminatorio. Ma la rete non sembra darle ragione. Ha notato il grosso cartello appeso alla recinzione di una villa nella sua città natale, Belluno, e non ha potuto fare a meno di osservare la scritta che c'era sopra, che più del messaggio stesso ha catturato la sua attenzione. E che ...

Luca Onestini e Ivana si separano per un po' - e lei gli dice : "Mi mAncherai" : Nessuna crisi tra Luca Onestini e Ivana. La coppia, conosciutasi all'interno della casa del Grande Fratello, ha smentito ancora una volta le voci che li vorrebbero sempre più lontani, ma al tempo stesso ha avvisato di doversi separare per un po'.I rumors su una loro possibile e definitiva rottura si susseguono da questa estate, quando i fan della coppia avevano notato che Luca e Ivana avessero passato diverso tempo lontani l'uno dall'altra ...

Lodadio argento Mondiale agli anelli - conquista Anche il pass olimpico : Marco Lodadio conquista, in una volta sola, la medaglia d'argento Mondiale agli anelli e la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

Guai per l’Inter : SAnchez - lussazione ai tendini della caviglia : Brutte notizie per l’Inter e Antonio Conte. Nel corso di Cile-Colombia, che si è disputata a Elche in Spagna, Alexis Sanchez ha riportato una “lussazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra”, come scritto in un comunicato ufficiale della Federcalcio cilena. L’attaccante lascerà il ritiro della nazionale e a Milano sarà sottoposto ad una risonanza magnetica e ad una ecotomografia dinamica. Sarà sottoposto a esami ...

Otto e Mezzo - Gianrico Carofiglio non basta : ora c'è Anche il fratello. Ma Lilli Gruber cola a picco : Tra i più accaniti, virulenti, sprezzanti e accaniti detrattori di Matteo Salvini c'è Gianrico Carofiglio, scrittore ed ex magistrato nonché senatore Pd. E proprio Carofiglio spesso e volentieri impazza nella trasmissione più anti-salviniana che ci sia: Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il salottino in

Inter - infortunio per Alexis SAnchez in nazionale : lussazione ai tendini della caviglia per l’attaccane cileno : infortunio alla caviglia per Alexis Sanchez durante Colombia-Cile: lussazione ai tendini per l’attaccante dell’Inter La sosta per le nazionali porta con sè una brutta notizia per l’Inter: Alexis Sanchez si è infortunato. L’attaccante nerazzurro è stato costretto ad uscire dal campo durante Colombia-Cile per un problema alla caviglia, per il quale è stato autorizzato a tornare in Italia al fine di sottoporsi agli ...

Italia 5 stelle - vox tra gli attivisti : “Noi e il Pd? Siamo le cellule buone - la sfida è cambiarli”. “Il M5s Anche con Satana - pur di fare le cose” : Beppe Grillo lo ha urlato dal palco. “Stiamo dando una narrazione al Pd, è meraviglioso” ha detto alla platea radunata a Napoli per il decimo compleanno del Movimento 5 stelle. Un popolo di attivisti, quelli con la bandiera in una mano e la raccolta firme nell’altra. Militanti che hanno attraversato espulsioni e polemiche, trasformazioni e mutazioni genetiche, che negli anni hanno visto il Movimento lacerarsi e ricompattarsi ...

Che Tempo Che Fa : Saviano - Sassoli e Turturro tra gli ospiti. Ci sono Anche Simona Ventura e Floris : Roberto Saviano Terza puntata della stagione e nuovi ospiti per Fabio Fazio su Rai 2. Ecco chi ci sarà questa sera a Che Tempo Che Fa, sempre preceduto e seguito rispettivamente da Che Tempo Che Farà e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. Che Tempo Che Fa: gli ospiti della terza puntata di domenica 13 ottobre 2019 A Che Tempo Che Fa, in onda dalle 21.00 su Rai 2, ci sarà il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, per la prima ...

La Juventus sarebbe sulle tracce di Eriksen - ma lo vogliono Anche Real e Bayern : La Juventus annovera una lunga esperienza in materia di colpi a parametro zero, basti ricordare che in estate ne ha messi a segno ben due: Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il prossimo entrato nel mirino di Paratici sarebbe Christian Eriksen. Il trequartista, in scadenza di contratto con il Tottenham, avrebbe già rifiutato la corte di parecchie squadre, perché il suo desiderio sarebbe quello di accasarsi in un top club. I bianconeri non vorrebbero ...

Mercato Juventus - intesa totale col MAnchester United : i dettagli : Mercato Juventus – Gennaio si prospetta un mese di fuoco, tanti esuberi lasceranno la Juve e tanti altri calciatori potrebbero arrivare a Torino. Il tempo di Mario Mandzukic alla Juventus sembra ormai finito. L’attaccante croato ha rifiutato le offerte provenienti dal Qatar, sentendosi ancora competitivo per il grande calcio. Mercato Juventus, Mandzukic allo United Nei suoi pensieri, il trasferimento al Manchester United non ...

“Ho perso mia figlia”. Gianni Morandi e la confessione dolorosissima a Verissimo. In lacrime Anche Silvia Toffanin : È senza dubbio uno degli artisti più amati del panorama canoro nazionale. Parliamo naturalmente di Gianni Morandi che ha eguagliato i tanti successi della sua carriera con qualche devastante accadimento nella sua vita privata. Per chi non lo sapesse infatti, il cantante di Moghidoro, ha sofferto molto per la scomparsa della piccola figlia, Serena, nata nel 1967 dal legame con la sua prima moglie Laura Efrikian. La piccola non ce l’ha fatta dopo ...

Il tifone Hagibis flagella il Giappone : 2 morti - 9 dispersi. Tre milioni gli sfollati e c’è stato Anche un terremoto : Aggiornate voi se nella serata italiana arrivano altri dettagli: il tifone se ne sta andando verso Nord, il peggio dovrebbe essere passato