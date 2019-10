Allerta ghiacciaio Planpincieux | Regione | “la velocità si è stabilizzata”

Allerta ghiacciaio Monte Bianco : una foto mostra la grave perdita di ghiaccio : Continua a rimanere alta l’Allerta sul Monte Bianco, dove il ghiacciaio Planpincieux si sta lentamente staccando. E la differenza si vede bene a distanza di un secolo, come rivela questa foto. Un secolo fa il pilota e fotografo svizzero Walter Mittelholzer ha sorvolato il Monte Bianco con un biplano per fotografare il paesaggio alpino, mentre lo scorso agosto del 2019 i ricercatori dell’Università di Dundee in Scozia hanno ricreato ...

Allerta ghiacciaio Courmayeur : nuove accelerazioni nelle ultime 24 ore : “nelle ultime 24 ore il settore C del ghiacciaio di Planpincieux risulta in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori di spostamento pari a 15 centimetri al giorno. Il settore B, da 250.000 m3 stimati, registra un andamento in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori pari a con valori di spostamento pari a 25 cm al giorno. Il settore A risulta in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, ...

Allerta ghiacciaio Courmayeur : i radar registrano una decelerazione : La presidenza della Regione Valle D’Aosta comunica che Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica e con la consulenza del Cnr, ha preparato il nuovo bollettino di aggiornamento del monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, nel Comune di Courmayeur. Nella giornata ...

Allerta ghiacciaio Courmayeur : “Andamento costante dello spostamento” : Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio dell’assessorato regionale delle Opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica e con la consulenza del Cnr, ha preparato il nuovo bollettino di aggiornamento del monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, nel Comune di Courmayeur (Aosta). Lo riferisce la presidenza della Regione Valle d’Aosta. Nelle ...

Allerta ghiacciaio Courmayeur : crollati 3000 metri cubi : “La Presidenza della Regione comunica che Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica e con la consulenza del Cnr, ha preparato il nuovo bollettino di aggiornamento del monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, nel Comune di Courmayeur”. Lo comunica in una ...

Allerta ghiacciaio : scongiurato il crollo imminente - il fronte in bilico frena la sua discesa : Il crollo sembrava imminente e invece la parte frontale del ghiaccio Planpincieux, sul versante italiano del Monte Bianco, ha rallentato, quasi dimezzando la velocità, dai 105 centimetri al giorno di venerdì scorso ai 60 nelle ultime 24 ore. E’ quanto rivela l’ultimo bollettino di monitoraggio, emesso nel pomeriggio di oggi dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Fondazione Montagna sicura. Il settore B del ghiacciaio, cioè quello ...

Allerta ghiacciaio a Courmayeur : radar rileva una leggera diminuzione del movimento : “La Presidenza della Regione comunica che Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica e con la consulenza del CNR, ha preparato il nuovo bollettino di aggiornamento del monitoraggio del ghiacciaio di Planpencieux, nel Comune di Courmayeur”. Lo comunica in una ...

Allerta ghiacciaio Planpincieux : il settore frontale scivola di 105cm al giorno - piccoli crolli nelle ultime ore : nelle ultime 24 ore, il movimento del settore B del ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, nel comune di Courmayeur in Valle d’Aosta, da 250mila m³ stimati, registra una leggera diminuzione in termini di velocità, che dai precedenti 30cm al giorno passa a 25cm al giorno. Ipotizzando il suo crollo, il comune di Courmayeur, il 24 settembre scorso, ha chiuso un tratto di 700 metri di strada comunale e ha evacuato alcune baite. Il settore ...

Allerta ghiacciaio a Courmayeur : la parte frontale accelera di 1 metro al giorno : Ancora Allerta per il ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco: la parte frontale accelera di 1 metro al giorno. Secondo i dati rilevati dai due sistemi di monitoraggio (fotografico e radar), oggi allineati, il fronte della massa di ghiaccio registra “una nuova accelerazione, raggiungendo valori massimi di velocità di 100 cm/giorno”. Nelle ultime 24 ore, si dice nel bollettino diffuso dalla Presidenza della Regione Valle ...

Allerta ghiacciaio sul Monte Bianco : è scivolato di altri 90 centimetri - nemmeno il freddo lo fermerà : Nelle ultime 24 ore il movimento dei 3 settori del ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, risulta costante come velocità rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri. E’ quanto rileva il bollettino di monitoraggio diffuso dalla Regione Valle d’Aosta ed elaborato dai tecnici di Fondazione Montagna Sicura, del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell’assessorato opere pubbliche e del Cnr. Nella ...

Allerta Monte Bianco - “una porzione del ghiacciaio Planpincieux cadrà nei prossimi giorni” : Un blocco frontale di 27mila metri cubi (pari al 10% del totale) ha aumentato la velocità di slittamento a 90 centimetri al giorno. La sua grandezza però non preoccupa i glaciologi: "Sarà un evento limitato, che si arresta nel conoide immediatamente sotto il ghiacciaio e non avrà influenza sulle strade sottostanti"Continua a leggere

Allerta ghiacciaio - l’esperto : “La Valle d’Aosta diventi un laboratorio” : “Penso che abbia molto senso fare una riflessione con il Governo sulla necessita’ di far diventare la Valle d’Aosta un laboratorio sui cambiamenti climatici”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia, Francesco Boccia, dopo un incontro ad Aosta con la Giunta regionale valdostana e con il presidente del Consiglio, a proposito dell’Allerta per il crollo del ghiacciaio Planpincieux, sul ...

Allerta ghiacciaio : prosegue l’accelerazione della parte frontale : prosegue l’accelerazione della parte frontale del ghiaccio Planpincieux (circa il 10% della massa totale) che nelle ultime 24 ore e’ scivolato verso valle di 90 centimetri, contro i 60 centimetri indicati nella mattinata di oggi. E’ quanto riferisce il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Fondazione montagna sicura di Courmayeur. Le parti retrostanti confermano invece uno scivolamento ...

Allerta ghiacciaio Planpincieux - parte della massa accelera : cede di 60 cm al giorno : Una parte del ghiacciaio sul Monte Bianco in Valle D'Aosta sta slittando sempre più velocemente verso il basso tanto da aver raggiunto un movimento di circa sessanta centimetri ogni 24 ore. Si tratta di circa 27mila metri cubi di massa, pari a oltre il 10% del totale. La massa più grande invece continua invece a muoversi di circa 30-35 centimetri al giorno.Continua a leggere