Alitalia | Atlantia disponibile a offerta ma serve socio industriale

Alitalia - Atlantia : proseguire confronto : 19.35 Il CdA di Atlantia ha deliberato la "disponibilità a proseguire il confronto per la definizione di un piano industriale condiviso,solido e di lungo periodo per il rilancio di Alitalia". Lo comunica la società in una nota. Atlantia intende quindi "partecipare alla formulazione di un'offerta vincolante per l'acquisto di Alitalia,qualora venga finalizzata la costituzione di una Newco". La società chiede "ulteriori approfondimenti" e ...

Atlantia chiede più tempo e pone le sue condizioni su Alitalia : La holding della famiglia Benetton chiede più tempo per proseguire la sua valutazione e, soprattutto, pone delle condizioni al suo ingresso nel capitale: un socio industriale forte, a cui affidare la gestione della newco, e a cui affiancarsi ma solo come socio di minoranza e senza coinvolgimento nella gestione corrente, a causa del potenziale conflitto di interessi dovuto alla sua partecipazione in Aeroporti di Roma. Atlantia ...

Alitalia/ I dubbi su Delta - Atlantia e Lufthansa : Si avvicina la scadenza indicata per la vendita di ALITALIA. Ma non è chiaro cosa vogliano davvero Delta, Atlantia e Lufthansa

Alitalia - il salvataggio sbloccato dal vertice tra Conte e Atlantia : Il governo sblocca il salvataggio di Alitalia mettendo Fs e Atlantia nella condizione di presentare in serata al Mise e ai commissari una proposta vincolante, sia pure condizionata e che necessita di...

Ore decisive per il destino di Alitalia. Saranno determinanti i cda di Atlantia e Fs : Ore di attesa per conoscere il destino di Alitalia. Mentre una delegazione di Lufthansa è a Roma per incontrare Fs e Atlantia, alimentando l’atmosfera nebulosa che aleggia sul dossier, domani scadono i termini per l’offerta vincolante e il piano industriale da parte di Fs.Tutto può succedere e determinanti Saranno i consigli di amministrazione di Atlantia prima e Fs poi. Comunque vadano le cose, al Ministero dello ...

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, che si è riunito oggi, ha esaminato l'avanzamento del dossier Alitalia e si è riconvocato per il prossimo martedì 15 ottobre per le delibere inerenti. Lo rende noto Atlantia.

Alitalia - Conte vede Atlantia. Patuanelli : "Il 15 si chiude" : “Oggi ho incontrato la struttura commissariale di Alitalia. È stata esaminata la situazione complessiva della compagnia, convenendo sul fatto che ci sono le condizioni affinché entro il 15 di ottobre possa giungere una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente. Il fatto che ancora non si arrivi ad una conclusione della trattativa e che si ricorra a retroscena a mezzo stampa da parte di alcuni partecipanti al ...

Conte vede i vertici di Atlantia su Alitalia : al via la settimana decisiva : Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nelle scorse ore ha incontrato i vertici di Atlantia, la holding dei Benetton con cui, in queste ore, il governo sta interloquendo sul dossier Alitalia. L’incontro si è svolto nel massimo riserbo, ore prima che i commissari di Alitalia si recassero al Mise per incontrare il ministro Stefano Patuanelli.settimana decisiva per il dossier Alitalia. Il Ministero dello sviluppo economico, i ...

Alitalia - De Micheli : «Non ho letto la lettera di Atlantia come un ricatto» : La ministra delle Infrastrutture sottolinea che si stanno sbloccando alcune opere, a partire dal passante di Bologna. E la Gronda si farà

Alitalia - De Micheli : “La lettera di Atlantia? Non l’ho letta come un ricatto. Rilancio compagnia e concessioni sono piani separati” : Il dossier Alitalia e il ruolo di Atlantia nel salvataggio restano in cima all’agenda del governo giallorosso. Ieri il premier Giuseppe Conte ha commentato la lettera in cui la holding a cui fa capo Autostrade avverte che “l’avvio di un provvedimento di caducazione non consentirebbe di impegnarsi in un’operazione onerosa di complessa gestione ed elevato rischio” parlando di “inaccettabile commistione“. E ...

Alitalia - Delta apre ad Atlantia e Patuanelli dà il via al disgelo : Si apre uno spiraglio di sereno nel cielo plumbeo di Alitalia, nonostante ieri alcune dichiarazioni del premier Conte sembravano inasprire i rapporti con Atlantia. Invece un colloquio svoltosi...

Atlantia - salvataggio Alitalia solo senza il ritiro della concessione autostrade. Il disastro di Di Maio e M5s : Prosegue il braccio di ferro tra Atlantia e il M5s: la holding del gruppo Benetton si dichiara pronta a tirarsi indietro per il salvataggio di Alitalia in mancanza di un piano di rilancio efficace e per l'eventuale cancellazione della concessione per Autostrade per l'Italia. Atlantia ha reso note le

Alitalia - ecco la lettera di Atlantia con l’aut aut al governo : La lettera inviata dalla società dei Benetton è dedicata alla compagnia aerea, ma la preoccupazione principale riguarda la redditizia concessione di Autostrade per l'Italia, che garantisce centinaia di milioni di euro all'anno di profitti

Alitalia - Conte dopo la lettera di Atlantia : “Inaccettabile commistione con Autostrade. La situazione è complicata - faremo il possibile” : “La situazione è complicata, non lo nascondiamo”. Giuseppe Conte interviene sul caos che rischia di far slittare ancora una volta una soluzione definitiva per Alitalia e non nega le difficoltà. E risponde anche ad Atlantia, che giovedì aveva inviato una lettera al ministero dello Sviluppo Economico per annunciare di essere pronta a sfilarsi anche per l’incertezza sulle concessioni ad Autostrade: “Alitalia è una questione, ...