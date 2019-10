Album solista per Louis Tomlinson | Walls arriva nel 2020

Testo e video di Nice To Meet Ya di Niall Horan : il singolo anticipa il nuovo Album solista : Al Capitol Congress 2019 di Los Angeles, nel mese di agosto, Niall Horan aveva comunicato l'uscita del nuovo singolo. Nice To Meet Ya, questo il titolo della canzone, apre la strada al secondo album di inediti da solista dell'ex One Direction, atteso seguito di Flicker. Rilasciato nel 2017, se Flicker ha dato testimonianza del percorso solista di Niall Horan, al successivo spetterà il compito di dimostrare la sua crescita artistica e ...

«The S.L.P.» - l’Album solista di Serge Pizzorno è «un autoritratto» : Considerando che il titolo The S.L.P. è praticamente l’acronimo di Serge Lorenzo Pizzorno, è facile comprendere perché il musicista, chitarrista e leader dei Kasabian, definisce il suo primo album da solista come «un autoritratto in cui ogni canzone mostra un lato della mia personalità. Chi lo ascolta può vedere che cos’ho nella testa». Il disco, uscito il 30 agosto per Sony, non segna certo una separazione dalla band – che, anzi, ha appena ...

Un Album solista tra i progetti di Corey Taylor degli Slipknot : “Me l’hanno chiesto in tantissimi” : Si può parlare di un Corey Taylor degli Slipknot e di un Corey Taylor degli Stone Sour, ma è ora di parlare di un Corey Taylor di Corey Taylor dal momento in cui una delle voci metal più importanti degli ultimi 20 anni potrebbe mettere su un disco solista, il primo della sua carriera. Il carismatico frontman di Des Moines lo ha rivelato in esclusiva a SiriusXM e ha spiegato che, negli anni, il suo pubblico gli ha chiesto a più riprese di ...