Al ricatto di Erdogan si risponde con sanzioni vere e ponti umanitari

Governo Italia - Conte : l'Europa non può accettare il ricatto di Erdogan : Governo Italia , Conte : Lo dirò chiaro e forte al Consiglio europeo della settimana prossima a tutti i colleghi: l'Ue non può accettare questo ricatto

Il ricatto di Erdogan all’Europa sulla pelle dei curdi : (Foto: Oksana/Skendzic/Sipa) Annettere un pezzo di Siria travestendo l’operazione, pur fortemente sostenuta dall’opinione pubblica interna, da lotta al terrorismo: “Non potete definire la nostra operazione un’invasione – ha spiegato Recep Tayyip Erdogan rivolgendosi ai governi europei – l’unico obiettivo è eliminare il terrorismo. Non siete mai stati di parola, dal 1963 a oggi. Non siete onesti e ancora aspettiamo i 3 miliardi di euro della ...

Il cinico ricatto di Erdogan all’Europa : La minaccia di Erdogan è vergognosa perché usa milioni di profughi siriani in fuga dalle atrocità del loro paese. L’aveva già fatto nel 2015 strappando all’Ue un accordo per chiudere le frontiere turche. Leggi

Il ricatto di Erdogan mette sotto scacco l'Europa sulla guerra in Siria : La Turchia sarebbe pronta ad inviare 3,6 milioni di migranti in Europa in caso di critiche all'invasione della Siria ...

Il ricatto di Erdogan all'Ue. Ankara batte ancora cassa per fermare i profughi : Solo venerdì scorso il ministro tedesco degli Interni Horst Seehofer e il commissario europeo uscente all’immigrazione Dimitri Avramopoulos si sono recati ad Ankara per capire come poter rinnovare il patto europeo con Erdogan per fermare i flussi migratori dai Balcani. Oggi che la Turchia ha dato il via all’offensiva contro i curdi in Siria, l’Unione europea si trova ancor di più tra incudine e martello nei ...