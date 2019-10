Airbnb lancia le vacanze con gli animali

Fonte : vanityfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Mr Beaches, il cane surfistaOsservazione delle foche in SveziaLo chalet delle api in PiemonteCon gli asini a Zubiena (Biella)Trekking con le capre nel deserto del Mojave (California)Apicoltura a Los AngelesL'incontro con i cani di ChernobylIl concerto dei Kiss per gli squali in AustraliaPasseggiata con i pinguini africaniCon gli elefanti in ThailandiaC’è Mr. Beaches, il cane che a bordo di un paddle con la sua padrona vi porta tra i canali intorno a Fort Lauderdale (la “Venezia d’America” alle porte di Miami) per un tour via acqua tra le case dei vip. Poi ci sono i cavalli dell’allevamento nei pressi di Barcellona con i quali, grazie a un ippoterapeuta, si impara a comunicare prima di cavalcare. Tra quelle che si preannunciano più speciali c’è una giornata con gli squali insieme ai Kiss: si esibiranno il 18 novembre a Port Licoln, in Australia, ...

