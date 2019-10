Aifa | ritirati alcuni lotti di Omeprazolo Sandoz

Tre farmaci ritirati : “Possibile sangue infetto”. Il provvedimento dell’Aifa : Nuovo farmaco ritirato dal mercato. In via precauzionale l’Aifa ha disposto il ritiro di tre lotti di farmaci plasmaderivati. Motivo: la possibile presenza di sangue di un donatore affetto da Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile. L’Agenzia italiana del farmaco ha pubblicato un annuncio sul proprio sito per informare sul nuovo ritiro. Come riportato sul sito dell’Aifa, come riporta la stessa nota, sono stati ritirati tre lotti di farmaci ...

Farmaci antiacido con ranitidina ritirati dall'Aifa : impurità cancerogene al loro interno : Farmaci a base di ranitidina sotto accusa. L'Aifa ha disposto il blocco e il relativo divieto dell’uso di una serie di Farmaci normalmente usati per combattere e prevenire l’acidità di stomaco. Nel suo comunicato l’Agenzia italiana del farmaco ha sottolineato che simili provvedimenti sono stati adottati negli altri Paesi dell’Unione Europea ma anche in paesi extraeuropei. Sarebbe in corso di valutazione da parte dell’Ema (Agenzia Europea per i ...

La vera lista di farmaci ritirati dall’Aifa : verifica rischio cancerogeno per Buscopan e gli altri : Negli ultimi due giorni sta facendo parlare molto di se la lista di farmaci ritirati dall'AIFA, ossia l'Agenzia italiana del Farmacop (tra cui il Buscopan Antiacido). Il provvedimento ha riguardato i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotti presso una officina farmaceutica indiana ossia la Saraca Laboratories LTD per rischio cancerogeno. L'iniziativa urgente resta reale e concreta: ciò non toglie che, nelle ultime ...

Ranitidina nel mirino dell'Aifa : la lista di tutti i farmaci ritirati : Pina Francone L'Agenzia Italiana del Farmaco ha bloccato a scopo precauzionale i medicinali a base di rainitidina: ecco quali sono i farmaci ritirati L'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il blocco in via precauzionale dei medicinali a base di Ranitidina. Nella lunga lista dei farmaci, si trovano anche lotti di Buscopan Antiacido. Si tratta dei lotti di Buscopan Antiacido 75 mg compresse effervescenti numero 181379, 181379, ...