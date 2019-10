Agorà | l' attivista curda Ezel Qertel | Grazie a Erdogan il terrorismo islamico

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) L'offensiva della Turchia in Siria contro i curdi è al centro del dibattito ad, in onda su Rai 3. Ospite in studio ecco, scrittrice e, la quale facendo il punto della situazione e tratteggiando il futuro scenario avverte: l'Europa sta per tornare nel mirino del terr

gianlucaralla : RT @Libero_official: Terrorismo islamico e Isis, l'allarme dell'attivista curda Ezel Qertel: 'L'Europa torna nel mirino' - geomserio : RT @Libero_official: Terrorismo islamico e Isis, l'allarme dell'attivista curda Ezel Qertel: 'L'Europa torna nel mirino' - Libero_official : Terrorismo islamico e Isis, l'allarme dell'attivista curda Ezel Qertel: 'L'Europa torna nel mirino' -