Fonte : digital-news

(Di martedì 15 ottobre 2019) Discovery ed, Home of the Olympics in Europa, annunciano unaconper la pubblicazione die la vendita di spazi pubblicitari dei Giochi Olimpici di. Una collaborazione che amplifica la copertura digital delle Olimpiadi suin 16 mercati europei.L’consentirà agli utenti didi vivere le fasi salienti dei Giochi Olimpici grazie...

novasocialnews : Accordo Eurosport - Twitter, partnership sui contenuti di Tokyo 2020 - Engage_Magazine : Eurosport, accordo con Twitter per contenuti e spazi pubblicitari per Tokyo 2020 - Eurosport_IT : Mancini: 'Questa Italia non è tanto distante dalle Nazionali top d'Europa' ???? Siete d'accordo con il ct azzurro?… -