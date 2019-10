Accadde oggi | 15 ottobre 1972 | Giancarlo Antognoni esordisce in Serie A e con la

Accadde oggi - 15 ottobre 1967 : muore la “farfalla granata” - Gigi Meroni ucciso dal futuro presidente del Torino : 15 ottobre 1967. Meroni, in compagnia di un altro granata Poletti, è a metà della carreggiata di Corso Re Umberto. I due stanno per attraversare quando una Fiat 124 colpisce Meroni, che viene investito anche da un’altra vettura. Una giornata che si era aperta con la vittoria del Torino contro la Sampdoria e che si chiudeva con un incidente tragico. Gigi Meroni, ala destra del Torino non ce la farà. Un ragazzo serio fuori e dentro il campo, ...

Accadde oggi – Morte Mantovani - il ricordo della Sampdoria : “Le persone piu’ preziose sono quelle che, solo a pensarle, ti fanno sempre vedere la luce. Noi ti pensiamo, Paolo Mantovani. E non smetteremo mai di farlo”. Nelle ultime ore è arrivato il messaggio della Sampdoria, il club blucerchiato ricorda il suo ex presidente nel giorno del 26esimo anniversario dalla scomparsa. “Massimo Ferrero e tutta la Sampdoria ricordano il presidente nel giorno del 26° anniversario della ...

Accadde oggi : il 14 ottobre 1947 per la prima volta l’uomo abbatte il muro del suono : Il pluridecorato Charles Elwood “Chuck” Yeager ha pilotato ben 180 tipi diversi di aerei e il suo ultimo volo su un aereo da combattimento lo ha fatto da navigatore su un F-15E pochi anni fa: la sua carriera iniziò durante la seconda guerra mondiale come semplice aviere nella United States Army Air Forces. Dopo essere stato impiegato come meccanico di aerei, fu ammesso al corso piloti e, dopo averlo superato, fu promosso al grado di ...

Accadde oggi : 75 anni fa il generale Rommel morì di infarto - ma in realtà fu costretto al suicidio da Hitler : Era il 14 ottobre del 1944 quando uno dei più importanti e controversi generali delle SS, Erwin Rommel, chiamato la ‘volpe del deserto’ grazie alla sua vittoriosa guida dell’Afrikakorps, si suicidò avvelenandosi con il cianuro. Sebbene Hitler e i suoi volessero far credere che il generale avesse avuto un infarto, diversi storici hanno sempre sostenuto che Rommel si fosse suicidato, ma non di sua spontanea volontà, bensì fosse stato costretto ...

Accadde oggi - 12 ottobre 2010 : il caos dei tifosi serbi a Genova - la notte di Ivan Bogdanov : 12 ottobre 2010. Italia-serbia, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2012 si gioca a Genova. I tifosi serbi arrivati in città iniziano a causare disordini già dal pomeriggio, ma è allo stadio Luigi Ferraris che la situazione precipita. Tensioni e scontri con la Polizia. Rete di protezione tagliata, lanci di fumogeni ed oggetti. L’arbitro sospende il match temporaneamente e i calciatori serbi provano a calmare gli ultras. Dopo ...

Accadde oggi : nel 1963 il disastro del Vajont - una delle più grandi tragedie italiane : E’ giorno di lutto oggi a Longarone, nel bellunese. Sono passati 56 anni dal terribile disastro del Vajont, una delle pagine più nere della storia italiana. I morti furono 1917. Fu la più grande catastrofe naturale dal dopoguerra nel nostro Paese. Nel pomeriggio, al cimitero monumentale di Fortogna dove riposano gran parte delle vittime, si terrà la cerimonia ufficiale alla presenza del ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento ...

Accadde oggi : il 9 ottobre 1967 veniva assassinato Che Guevara : Medico argentino, Ernesto Guevara de la Serna detto il ‘Che‘ è una delle grandi figure di questo secolo. Guevara fu membro del Movimento del 26 luglio e dopo il successo della rivoluzione cubana assunse un ruolo nel nuovo governo, secondo per importanza solo a Fidel Castro, suo alleato politico. Dopo aver preso parte all’insurrezione cubana tentò di esportare l’esperienza della rivoluzione e della guerriglia in ...

Accadde oggi - 9 ottobre 1981 : muore Julio Libonatti - bomber del Torino - visse da signore e finì senza una lira : Nato a Rosario il 5 luglio 1901, Julio Libonatti è stato uno degli attaccanti più prolifici di sempre. Era forte muscolarmente, ma piccolo di statura. Un attaccante mobile, imprevedibile, capace di fiutare il gol a trenta metri di distanza. Diventa calciatore nelle giovanili del Newell’s Old Boys. Approdò giovanissimo in Nazionale e all’esordio segnò una tripletta nel 6-1 dell’Argentina all’Uruguay. Il 30 ottobre ...

Accadde oggi : nel 2001 la terribile strage di Linate con 118 morti - si temette un attacco terroristico [FOTO] : Esattamente 18 anni fa, l’8 ottobre 2001, nell’aeroporto di Linate un Boeing si schiantò contro un Cessna, causando 118 morti. Era passato poco più di un mese dall’attacco alle Torri Gemelle e il temuto fantasma del terrorismo islamico fu il primo pensiero che saltò alla mente di milioni di italian’ e non solo. Ma non si era trattato di questo. Ecco come l’ANSA raccontò quelle ore concitate. Un errore umano, nella ...

Accadde oggi - 3 ottobre 1909 : la nascita del Bologna calcio : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata molto importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo per i tifosi del Bologna, il club compie 110 anni. Il periodo più glorioso del club è quello che va dal 1932 al 1940 in cui la squadra vinse 4 scudetti e due Coppe dell’Europa centrale. Il 3 ottobre del 1909, nacque il Bologna Football Club, patrocinato da Carlo Sandoni, ...

Accadde oggi : 10 anni fa la catastrofica alluvione di Giampilieri e Scaletta Zanclea - nessun colpevole per 37 morti : Sono passati 10 anni dall’alluvione che colpì la provincia di Messina: una vera e propria bomba d’acqua investì la Sicilia nord-orientale causando una devastante alluvione, iniziata la sera del 1º ottobre 2009 e durata per tutta la notte fino al mattino del giorno successivo. Il nubifragio provocò lo straripamento dei corsi d’acqua e numerose frane, che hanno a loro volta innescarono lo scivolamento a valle di colate di fango e ...

Accadde oggi : il 23 Settembre 1122 termina la “lotta per le investiture” con il Concordato di Worms : Con il Concordato raggiunto a Worms il 23 Settembre 1122, termina la “lotta per le investiture”: l’imperatore Enrico V e papa Callisto II pongono fine alla lunga contesa che ha diviso Chiesa e Impero in materia di nomine. Spetterà al papa l’investitura dei vescovi mentre l’imperatore avrà mano libera in materia di incarichi politici. Accadde oggi: nel 1122 viene sottoscritto il Concordato di Worms, termina la ...

Accadde oggi : il 23 settembre 1940 l’ennesimo orrore nel campo di concentramento di Auschwitz : “Dopo essersi spogliati venivano portati nella camera della morte, dove i tedeschi avevano messo delle tubature per fargli credere fosse un bagno. Le bombole del gas arrivavano sempre con una macchina della Croce Rossa tedesca e due uomini delle SS. Trascorsi sei o sette minuti nelle camere, iniziavano a morire. Mezz’ora dopo, iniziava il nostro lavoro: avremmo dovuto prendere i corpi di donne e bambini innocenti e portarli ...

Accadde oggi : il 20 settembre 1870 la breccia di Porta Pia : Il 20 settembre 1870 i bersaglieri del 34° battaglione e i fanti del 39° entrano a Roma, attraverso una breccia aperta dall’artiglieria nelle mura, all’altezza di Porta Pia. Fu una delle date più imPortanti del Risorgimento italiano, perché segnò l’ultimo grande evento dell’unificazione italiana e la presa di Roma, che fino ad allora (da circa mille anni) era rimasta sotto il controllo del Vaticano. Nello scontro cadono 49 soldati ...