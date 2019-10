Abiti da sposa | i capolavori dei grandi stilisti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) Sarah Burton (Alexander McQueen)Vera WangMaria Grazia Chiuri (Christian Dior)Giorgio Armani (Armani Privé)Zuhair MuradDonatella VersaceClare Waight Keller (Givenchy)Oscar de la RentaJohn Galliano Dolce & GabbanaVivienne WestwoodPierpaolo Piccioli (Valentino)Alessandro Michele (Gucci)Karl Lagerfdeld (Chanel)Gianbattista ValliRalph LaurenZac PosenGiles DeaconVictoria BeckahmPeter PilottoStella McCartneyC’è un ambito unico e del tutto speciale nel quale idella moda contemporanea possono dire la loro, esprimendo tutto il loro poetico talento, senza dover necessariamente dare vita (o rincorrere) a tendenze delle quali si parli. L’ambito è quello deglida, creazioni da sogno ideate (spesso) per le loro amiche celebri in tutto il mondo, e destinate a vestirle nel giorno più bello della loro vita. Non c’è stilista, infatti, che almeno una volta ...

__Luthien : Voglio andare a questa sfilata di abiti da sposa in una villa d'epoca, ma la stilista é un'amica di mia madre e tem… - crisbymcbacon : Sì però state proponendo tutti abiti fantastici ma vi state dimenticando che la più bella dev'essere LA SPOSA #GiralaMatrimoniodiCarlaModa - SooCalypso : @NatsukiNagoya Eh sì, in Italia gli standard sono più alti... sinceramente da profana di moda, a me tutto il mondo… -