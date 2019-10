A ricreazione il panino col pesce al posto della merendina

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Emanuela Carucci È un progetto a cui hanno aderito le classi di terza e quarta elementare delle scuole di Brindisi, Ostuni e Carovigno È una delle iniziative che rientrano nel progetto "Il mare che vorrei" del Gal Alto Salento 2020. Il fine ultimo è quello di sensibilizzare l'intera comunità brindisina (pescatori compresi) al rispetto e alla tutela delle risorse marine e del paesaggio costiero. Il mare viene inteso, quindi, come patrimonio naturale e bene comune da preservare. Si cerca, così, di prevenire comportamenti dannosi per le specie ittiche e per gli habitat naturali che li ospitano. L'iniziativa coinvolge anche i bambini. Come? Offrendo loro, durante laa scuola, non la solitao focaccia, ma unfarcito con il. "Stiamo apprezzando il fatto che gli alunni siano molto partecipativi e a volte ci chiedono di avere non uno, ma dua ...

NoveseM : RT @yenisey74: Nel liceo di mio figlio c'è il bar che a detta sua era impossibile poter acquistare qualcosa a ricreazione, così ogni giorno… -