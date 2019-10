A fuoco il centro migranti di Samos | nella morsa fra ricatto turco e incoscienza europea

Milano - bruciano dieci auto in centro. L’intervento dei vigili del fuoco in soggettiva : I vigili del fuoco del comando di Milano distaccamento Sardegna, sono intervenuto alle 5.50 di mercoledì, lungo via Barbavara, nel centro della città, per una serie di incendi che hanno interessato una decina di vetture in sosta. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dei roghi e alla bonifica e messa in sicurezza dei luoghi. L'articolo Milano, bruciano dieci auto in centro. L’intervento dei vigili del fuoco in ...

Roma - incendio a Prati : a fuoco dieci motorini e due auto. Nube di fumo nero in centro : Una densa Nube di fumo nero si è levata nel centro di Roma. Paura nel quartiere Prati, dove sono andati a fuoco dieci motorini e due automobili parcheggiate in via Ennio Quirino Visconti....

Brindisi - va a fuoco un appartamento in pieno centro : nessun ferito - gente in strada : Si sono vissuti momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre, in pieno centro a Brindisi, precisamente in via Giovanni XXIII, dove all'improvviso è andato a fuoco un appartamento. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle ore 14:00. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, pare che l'immobile in questione sia utilizzato come deposito da una persona residente nelle vicinanze. Il denso fumo ha immediatamente invaso ...

Berlino - auto sulla folla in una via del centro : 4 morti. I vigili del fuoco : “Incidente stradale” : Un’auto in corsa ha travolto diverse persone che passeggiavano su un marciapiede nel centro di Berlino. Secondo i media tedeschi, ci sono almeno 4 morti. Una delle vittime sarebbe un bambino. I vigili del fuoco della capitale tedesca lo riferiscono in un tweet, parlando di un grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni un suv della Porsche avrebbe travolto una folla di passanti. Anche il conducente è rimasto ...