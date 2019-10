6 star che investono la loro #Riccanza in case da sogno

Dai sussidi per i neonati alla cura degli anziani : 5 startup che aiutano le famiglie : Famiglia. Foto di Mabel Amber, still incognito… da Pixabay1 Bonus bebé, assegno familiare, dichiarazioni Isee, indennità di accompagnamento. E ancora: residenze assistite, centri diurni, badanti. Assistere un genitore anziano, oppure crescere un figlio in un paese che invecchia non è facile. Gli over 65 sono l’unica frazione di popolazione italiana in aumento (+560mila) dal 2015, mentre il calo demografico è costante. In Italia un ...

Il finale del Trono di Spade scontenta anche il regista : troppo frettoloso - ma impossibile contestare Benioff e Weiss : L'episodio finale de Il Trono di Spade è andato in onda più di quattro mesi fa, ma la stampa continua a stuzzicare le parti coinvolte per cogliere i segni di malumore più persistenti. A dar voce a dubbi e recriminazioni, questa volta, è il regista Neil Marshall, che in una recente intervista a Metro ha dichiarato apertamente di esser stato in disaccordo con alcune scelte creative degli showrunner, David Benioff e D.B. Weiss. È molto ...

Vasco Rossi posta un collage con alcune star e c’è anche Chiara Ferragni. I fan si arrabbiano : “Cosa c’entra lei?” : “Il rock è provocazione, ironia e auto-ironia, poi c’è lo sberleffo”. (E adesso anche la ???? linguaccia ????)“. Parole di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha postato un collage con le facce di alcuni artisti, tutti in posa con la linguaccia. Ci sono Brad Pitt, Madonna, Miley Cyrus, Iggy Pop e Chiara Ferragni. Proprio l’influencer non è “andata giù” ai fan del Komandante che si sono subito fatti sentire: ...

F1 - GP Giappone 2019 : jump-start di Sebastian Vettel. Perché non è stato penalizzato? : Il Gran Premio del Giappone 2019 di F1 era iniziato in questa lunga domenica nel migliore dei modi per la Ferrari, che aveva conquistato con pieno merito per la terza volta in stagione tutta la prima fila durante le qualifiche rinviate al mattino. Sebastian Vettel, in splendida forma, aveva sfruttato al meglio l’extra potenza della Rossa per trovare il nuovo record della pista e la seconda pole position dell’anno, davanti al compagno ...

Blizzard starebbe bannando per 1000 anni utenti del forum che discutono di Hong Kong : Affrontare il tema Hong Kong potrebbe essere molto pericoloso sui forum Blizzard in questo momento molto delicato per la compagnia.Come possiamo vedere dalle testimonianze comparse in rete, alcuni utenti dei forum ufficiali sarebbero stati bannati per ben 1000 anni e a quanto sembra la causa sarebbe proprio l'aver parlato di quanto sta accadendo a Hong Kong. Si tratta solo dell'ennesimo caso di censura dopo quanto successo al giocatore ...

Formula 1 – Nessuna distrazione per Vettel nel sabato senza qualifiche di Suzuka : “di certo non starò a giocare ai videogiochi” : Sebastian Vettel preferisce attività diverse da Max Verstappen per il sabato lontano dalla pista a Suzuka sabato di inattività in pista a Suzuka: gli organizzatori del Gp del Giappone hanno deciso di annullare le Fp3 e spostare a stanotte le qualifiche, a poche ore dalla gara, a causa della minaccia del tifone Hagibis. Se Max Verstappen aveva affermato che, nel caso di inattività in pista, avrebbe sfidato alla playstation i suoi colleghi, ...

Ringo starr su Abbey Road dei Beatles : “Non era previsto che fosse l’ultimo album” : Abbey Road dei Beatles è più che mai l'oggetto di una discussione esplosa di nuovo da quando Mark Lewisohn, un esperto dei Fab Four, ha portato alla luce un nastro che cattura una conversazione tra John Lennon, Paul McCartney e George Harrison registrata l'8 settembre 1969. Quel giorno i tre Fab Four si erano riuniti presso il quartier generale della Apple di Savile Row mentre il batterista Ringo Starr si trovava in ospedale per alcuni problemi ...

Michele Antonelli - dal coma nel 2012 al 16° posto nella marcia ai Mondiali di Doha : “Ho deciso di vivere di quello che mi fa star bene” : “Quando il tempo passa ti scordi di quello che hai superato, invece bisognerebbe ricordarselo. Ricordare da dove si è partiti e prendere forza da lì”. Michele Antonelli ha 25 anni e da sabato 28 settembre è il sedicesimo marciatore più forte al mondo. Il primo in Italia. La competizione di Doha nella 50 chilometri è stata la prima gara mondiale che è riuscito a terminare. Un traguardo, spiega lui stesso a ilfattoquotidiano.it, ...

RDR2 : disponibile dal 5 novembre su Rockstar Games Launcher con bonus pre-order : Dopo le numerose speculazioni dell'ultimo anno, finalmente è stato confermato ufficialmente il porting di Red Dead Redemption 2 su PC, che sarà disponibile a partire dal 5 novembre su Rockstar Games Launcher, Epic Games Store, Green Man Gaming e Humble Store, mentre per la versione Steam bisognerà aspettare fino a dicembre. Il videogioco, inoltre, sarà un titolo di lancio della nuova piattaforma Google Stadia. bonus pre-order Per chi ...

Enchanted Portals è un gioco che approderà su Kickstarter e che assomiglia moltissimo a Cuphead : Enchanted Portals è un platform 2D attualmente in fase di sviluppo da Xixo Games Studio, con una campagna Kickstarter in arrivo. Da agosto gli sviluppatori del gioco pubblicano piccoli frammenti di animazione e dettagli sui loro giochi sui social media. L'ultimo trailer di Xixo ha raccolto oltre 28.000 visualizzazioni su YouTube in meno di un giorno a causa di una particolarità: l'evidente somiglianza al titolo di Studio MDHR, Cuphead.In ...

Perché Tim Cook deve stare molto attento alla trappola cinese : Quando Apple era guidata da Steve Jobs il suo “uomo che fa funzionare le cose” era Tim Cook. E una delle capacità-chiave del manager responsabile delle “worldwide operations” era di occuparsi della filiera produttiva: fornitori, pezzi, assemblaggio, logistica, distribuzione. Un lavoro che Cook ha saputo fare molto bene, costruendo a partire dal 1998 una rete di relazioni planetaria notevolissima, soprattutto in Cina. Poco ...

Red Dead Redemption 2 per PC è ora disponibile per il pre-acquisto attraverso il Rockstar Games Launcher : Red Dead Redemption 2 arriva su PC il 5 novembre e, a partire da oggi, puoi preacquistarlo esclusivamente tramite il Rockstar Games Launcher. Con tante novità e una serie di miglioramenti tecnici, grafici e alle prestazioni, abbiamo reso Red Dead Redemption 2 per PC la versione definitiva dell'epica avventura di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde. Ecco le prime immagini mozzafiato e alcuni dettagli.Da oggi fino al 22 ottobre, potete ...

stardew Valley : il prossimo aggiornamento apporterà massicce modifiche al gioco : Stardew Valley continua a stupire praticamente tutti gli anni dopo il suo lancio. Creato da una sola persona, il progetto ha ospitato tonnellate di aggiornamenti gratuiti e enormi miglioramenti della qualità della vita, oltre al supporto completo delle mod su PC, in un'era piena di microtransazioni e loot box.Recentemente in un'intervista Barone ha parlato del prossimo aggiornamento. La versione 1.4 sarà abbastanza grande di dimensione ed ...