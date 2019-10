Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Alessio(PD): “Ilsi è rivelato una vera e propria beffa ai danni dei cittadini, un’impropria schedatura, uno scandalo a 5 stelle” così commenta a caldo latura l’ideatore e presentatore deldi “e Centro artistico multimediale Ottavia Palmarola”. L’ex Assessore Alessio, riguardo aldiche è statoto dalnon usa mezzi termini: “Ildellaera l’unicoforte del territorio perché andava, non solo a ricucire al tessuto urbanistico un edificio dismesso e abbandonato da anni, luogo di degrado, tra l’altro posto tra due scuole, ma perché quel luogo, trasformato in, co-working, sala conferenze, centro culturale polivalente, sarebbe stato il vero servizio sociale e culturale che manca in tutto il nostro territorio periferico, esterno ed interno al GRA (Primavalle e ...

romadailynews : XIV Municipio. Cecera (PD): Voto online del Campidoglio boccia progetto biblioteca a… - era_geo : RT @virginiaraggi: Stasera ho incontrato cittadini e operatori del mercato rionale di piazza Thouar, nel Municipio XIV, per confrontarci su… - era_geo : RT @virginiaraggi: ?? NUOVI BUS PER PRIMAVALLE 11 nuovi bus sono in servizio a Primavalle, nel XIV Municipio. Fanno parte dei 227 mezzi ac… -