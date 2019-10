«Willy | il Principe di Bel-Air» | arriva per davvero lo spin-off?

Will Smith sta lavorando a uno spinoff di Willy Il Principe di Bel-Air? : Willy il Principe di Bel-Air, Will Smith starebbe sviluppando uno spinoff della comedy cult che ha lanciato la sua carriera, attraverso la sua Westbrook Media. Quando una linea di oggetti ispirata al suo primo ruolo di attore non basta, si torna a produrre una nuova versione di quella serie che ti ha reso famoso. Stiamo parlando di Will Smith che secondo le ultime indiscrezioni starebbe lavorando a una sorta di spin-off di Willy Il Principe di ...

Torna Willy il principe di Bel-Air? Will Smith starebbe lavorando a uno spinoff : "Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata capovolta sottosopra sia finita"Se siete cresciuti negli anni '90 avrete letto la frase qui sopra con la giusta intonazione, con il ritmo della sigla (nella versione italiana) di Willy il principe di Bel-Air la serie tv che ha lanciato la carriera di Will Smith catapultandolo nell'Olimpo delle star globali.prosegui la letturaTorna Willy il principe di Bel-Air? Will Smith starebbe ...

Lo spin off di Willy - Il Principe di Bel-Air è realtà : Will Smith alza il velo sul suo nuovo progetto : In un'epoca fatta di ritorno al passato tra reboot e revival sembra che nemmeno Willy, Il Principe di Bel-Air possa salvarsi, o quasi. Per settimane si è parlato della possibilità di rivedere il cast della mitica serie di nuovo insieme per un revival in stile Willy e Grace o Beverly Hills 90210 ma, a quanto pare, l'idea del suo protagonista, Will Smith, è un'altra. Secondo quanto riporta EW l'attore è al lavoro sullo sviluppo di ...

Will Smith ha lanciato una collezione moda ispirata a Willy il Principe di Bel-Air : Will Smith, dopo il ritorno a sorpresa delle sneakers ispirate a Willy il Principe di Bel-Air dello scorso luglio, è pronto a tornare ancora una volta, nelle vesti del suo leggendario personaggio, attraverso una nuova collezione moda anni '90, lanciata proprio da lui: si tratta di una serie di capi d'abbigliamento, in edizione limitata, che prende ispirazione dalla celebre sit-com, uno degli show più di successo di quegli ...

Willy Il Principe di Bel-Air diventa una linea d’abbigliamento : Will Smith svela il nuovo progetto (video) : Complice l'effetto nostalgia degli anni Novanta e il ritorno della serie su Netflix, Will Smith non ha perso occasione per pubblicizzare la nuova linea d'abbigliamento ispirata a Willy Il Principe di Bel-Air. La collezione comprende una 26 pezzi, tra cui T-shirt, tute, giacche, camicie, felpe, ma anche accessori come ciondoli e cover per cellulari. L'attore ha lanciato il suo nuovo progetto attraverso un video su Instagram, in cui indossa ...

John Wesley - morto il dottor Hoover di Willy il Principe di Bel Air : È morto dopo aver combattuto per tanto tempo contro un mieloma multiplo John Wesley, attore molto noto negli Stati Uniti. Aveva 72 anni. È stata la famiglia a dare la notizia a Variety. Wesley aveva partecipato a oltre 100 film e serie tv tra le quali Willy il Principe di Bel Air, nella quale interpretava il dottor Hoover. “John Wesley era un dono per il mondo, per la sua gentilezza, la sua grazia, immortalate nei suoi lavori a teatro, in ...