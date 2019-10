Volley | Coppa del Mondo 2019 | risultati e classifica Il Brasile ha vinto il trofeo!

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile in trionfo - Italia sesta : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dall’1 al 15 ottobre, vi partecipano 12 Nazionali provenienti da tutto il pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 10 vittorie (29 punti) 2. Polonia 8 vittorie (25 punti) 3. USA 8 vittorie (24 punti) 4. Giappone 7 vittorie (20 punti) 5. ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Iran 3-2 - le pagelle degli azzurri. Kooy e Nelli lanciano la rimonta : L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-2 e ha così conquistato la quinta vittoria nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile. Grande rimonta da parte degli azzurri a Hiroshima (Giappone), di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. DICK Kooy: 7,5. Lo schiacciatore di origini olandesi sta pian piano salendo in cattedra in questa competizione, non aveva incominciato al meglio ma nelle ultime uscite ha tirato fuori un buon ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Iran 3-2 - rimonta spettacolare degli azzurri : L’Italia ottiene la quinta vittoria nella Coppa del Mondo 2019. Un successo di cuore, grinta e carattere per gli azzurri, che rimontano due set di svantaggio all’Iran e si impongono al quinto set. Un 3-2 (25-27, 27-29, 30-28, 25-17, 15-13) dopo una fantastica battaglia, con la squadra di Chicco Blengini che non ha mai mollato e alla fine è riuscita ad ottenere una vittoria che le permette di consolidare il sesto posto in ...

LIVE Italia-Iran 3-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri ribaltano la partita e conquistano la quinta vittoria al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.58 Grazie per aver seguito con noi le emozioni di questa lunghissima partita di Coppa del Mondo di volley e buon proseguimento di giornata. 10.55 partita dai due volti nei primi due set gli azzurri non hanno mostrato il loro miglior volto anche se sono stati decisivi i vantaggi. Il punto della svolta è stato il salvataggio di Kooy che si è allungato in maniera incredibile per difendere alla ...

LIVE Italia-Iran 2-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri sotto 8-7 al tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 Servizio che mette in difficoltà la difesa avversaria ma la palla contesa a rete la gioca meglio Marouflakrani. 13-12 Nelli avvicina l’Italia alla vittoria. In campo Candellaro al servizio. 12-12 Peccato l’Italia ha difeso bene ma ha commesso invasione. 12-11 Kooy in diagonale!!!!! 11-11 Ebadipour Ghara passa tra le mani del muro. 11-10 ACEEEEE SBERTOLIIIIIIIIIIII 10-10 Lavia ...

LIVE Italia-Iran 2-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : sarà decisivo il tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 L’Italia ha rischiato seriamente di perdere questa partita ma con grande cuore ha resistito e vinto il terzo set. In questo quarto parziale gli azzurri hanno decisamente dominato. 25-17 SBERTOLI DI SECONDA!!!! 24-17 Muro di Lavia e set point Italia. 23-17 Lavia alza una buona palla per Cavuto che passa in mezzo alle mani del muro. 22-17 Ali Shafiei attacca due volte alla fine il ...

LIVE Italia-Iran 1-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri in vantaggio 16-10 nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-10 L’Italia ha ritrovato brillantezza. Kooy inarrestabile ancora in diagonale. 15-10 Punto durissimo con Kooy che alla fine attacca fortissimo sulle mani del muro: palla out. 14-10 Moster block sull’attacco di Kooy. 14-9 Preciso diagonale di Marouflakrani. 14-8 Kooy appoggia sulle mani del muro. 13-8 Ancora Anzani a muro!!!!! 12-8 Monster block di Anzani sul primo tempo ...

LIVE Italia-Iran 1-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri in vantaggio 8-6 nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-8 Monster block di Anzani sul primo tempo iraniano. 11-8 Ghafour attacca lunghissimo cercando le mani del muro che non c’è. 10-8 Che disastro in attacco. Incomprensioni tra Kooy e Balaso, palla appoggiata out. 10-7 Ancora Russo, ancora a muro. 9-7 Fantastico muro di Russo sulla diagonale di Ebadipour Ghara. 8-7 Primo tempo di Ali Shafiei. 8-6 Attacco fortissimo in diagonale di Lavia. ...

LIVE Italia-Iran 1-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri vincono il terzo set 30-28 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-28 L’Italia tiene a muro e Kooy attacca fortissimo. L’Italia torna in corsa per la vittoria. 29-28 Kooy tira fuori la diagonale ma c’è tocco a muro. 28-28 Ebadipour Ghara annulla con una buona diagonale il secondo set point. 28-27 Che attacco di Nelli!!! Diagonale lunga che bacia la riga di fondo campo. 27-27 Nelli non forza al servizio e Mojarad mette giù un comodissimo ...

LIVE Italia-Iran 0-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri sono sotto nel terzo set 19-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-20 Nelli colpisce forte per fortuna la palla toccata dal muro termina lunghissima. 18-20 Nelli forza ancora la battuta ma spedisce la palla in rete. 18-19 Nelli mette in difficoltà l’Iran dal servizio. Nel contrattacco è bravo Russo. 17-19 ACEEEEEEE NELLIIIIIIIIII. Kolakovic chiama il time out. 16-19 Delicatissimo pallonetto di Nelli che beffa la difesa avversaria. 15-19 Parallela ...

LIVE Italia-Iran 0-2 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : gli azzurri sono sotto nel terzo set 8-6 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Monster block di Ali Shafiei in faccia a Kooy. 6-7 Ancora Ebadipour Ghara che dalla seconda linea appoggia un pallonetto precisissimo. 6-6 Errore di Sbertoli al servizio. 6-5 Nelli attacca sulle mani di Ebadipour Ghara: palla out. 5-5 Ebadipour Ghara attacca potentissimo in diagonale. 5-4 Favore restituito dall’Iran con un servizio lunghissimo. 4-4 Errore al servizio degli ...

LIVE Italia-Iran 0-1 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri in parità nel secondo set 17-17 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-19 Molto bene gli azzurri in questa fase. Difesa solida e Nelli che abbatte le mani del muro. 21-19 L’Italia difende tre attacchi a muro dell’Iran e poi Lavia attacca con un mani out. 20-19 Diagonale di Nelli deviata dal muro, palla fuori. 19-19 Primo tempo ben giocato da Shafiei. 19-18 ACEEEEEEE KOOOOOOOOOOOYYYYY! Palla nella zona di conflitto. Kolakovic chiama il time ...

LIVE Italia-Iran 0-1 Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri troppo imprecisi in ricezione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-27 Ali Shafiei consegna il primo set all’Iran. 25-26 Ebadipour Ghara chiude l’attacco di Anzani. 25-25 E’ ancora Ebadipour Ghara ad annullare il set point Italia. 25-24 Sbertoli serve splendidamente Kooy che mette giù un bolide. 24-24 Difesa la diagonale di Nelli, preciso il contrattacco iraniano. Tutto da rifare. 24-23 Primo set ball annullato da una precisa diagonale ...

LIVE Italia-Iran Volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri in vantaggio nel primo set 15-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 L’Italia non riesce a chiudere l’attacco e Ebadipour Ghara passa tra le mani del muro. 16-16 Ebadipour Ghara è bravo a giocare un colpo in extra rotazione sulle mani del muro. 16-15 Gli azzurri tornano avanti. E’ il momento del secondo time out tecnico. 15-15 Nelli prova ad appoggiare in maniera intelligente una palla non perfetta di Sbertoli, gli iraniani coprono bene ...