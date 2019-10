Volley | Coppa del Mondo 2019 | Italia-Iran 3-2 | le pagelle degli azzurri Kooy e Nelli

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L’ha sconfitto l’per 3-2 e ha così conquistato la quinta vittoria nelladeldimaschile. Grande rimonta da partea Hiroshima (Giappone), di seguito ledei ragazzi del CT Chicco Blengini. DICK: 7,5. Lo schiacciatore di origini olandesi sta pian piano salendo in cattedra in questa competizione, non aveva incominciato al meglio ma nelle ultime uscite ha tirato fuori un buon livello di gioco e oggi ha messo a segno 28 punti decisivi per il successo finale. GABRIELE: 7. Si è acceso quando contava davvero, è stato uno dei principali protagonisti della rimonta. L’opposto ha ruggito con personalità ed è piaciuto per carattere, ha picchiato a tutto braccio per soppiantare l’e ha chiuso la serata con 27 punti (3 aces). SIMONE ANZANI e ROBERTO RUSSO: 7. C’è la firma dei centrali su questo ...

