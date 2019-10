Virginia Raggi sogna il bis con il sì di Beppe Grillo Allarme del Pd | evitiamo autogol

Virginia Raggi alla festa M5s - rissa tra attivisti e giornalisti : non vogliono farla parlare : Eccovi serviti i Cinque Stelle. Ecco che cosa sono. Il contesto è quello della mesta kermesse con cui i grillini celebrano i loro primi dieci anni di vita, a Roma. Nel video potete vedere il momento in cui all'evento arriva Virginia Raggi, che viene fermata, come è ovvio che sia, dai giornalisti che

Italia 5 stelle - urla contro i giornalisti all’arrivo di Virginia Raggi. Attivisti contro la Iena Filippo Roma : “Venduto” : Parapiglia tra militanti e giornalisti a Italia 5 stelle a Napoli all’arrivo di Virginia Raggi. La sindaca di Roma è stata subito fermata da decine di giornalisti e Attivisti, con i secondi che tentavano di impedire ai primi di fare domande con cori di sostegno alla sindaca e insulti stampa. “Fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi” ha detto Raggi ma la situazione è precipitata all’arrivo di Filippo ...

Nicola Zingaretti adesso si è innamorato di Virginia Raggi (e pure della sua rivale grillina) : Perdono le mutande per strada e fingono di essere i cavalieri del bene. Si presentano come immacolati epigoni di Lancillotto e Parsifal, devoti alla loro bella, e poi si offrono di impalmare la strega Virginia vituperosa rovina di Roma. Ci scusi il Medio Evo e ci perdonino i devoti della Tavola roto

Virginia Raggi contro Salvini : 'Non hai mai lavorato - con voi anarchia' : Il leader della Lega Matteo Salvini sembra aver "puntato" Roma. Ogni occasione è buona per criticare l'attuale amministrazione cinquestelle e chiedere le dimissioni della sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina della Capitale però difende a spada tratta il suo operato, sottolineando che l'ex Ministro dell'Interno non ha "mai lavorato" ed è bravo solo a chiacchierare. Salvini contro Raggi Matteo Salvini continua a chiedere le dimissioni di ...

Virginia Raggi punta a Palazzo Chigi. "Una follia" - come viene liquidata dai 5 Stelle al governo : Ci mancava Virginia Raggi a complicare i giochi a Luigi Di Maio. come riporta il Messaggero, la sindaca di Roma ha chiesto - via Campidoglio - di avere un posto fisso in Consiglio dei ministri per legge, inserendo il cavillo nella riforma sui poteri speciali della Capitale. A esporsi è stato l'asses