Vincenzo Nibali verso il 2020 | il possibile avvicinamento dello Squalo a Giro d’Italia

Vincenzo Nibali : ‘Ho urtato una borraccia - poi i crampi ma le energie erano finite’ : Il 2019 e l’avventura triennale al Team Bahrain Merida sono finite con una corsa anonima per Vincenzo Nibali. Il campione siciliano non è riuscito a lasciare un segno nel Lombardia di ieri 12 ottobre, una delle sue gare preferite, già messa per due volte in bacheca. Nibali è uscito di scena all’inizio della salita di Civiglio, quando mancavano ancora una ventina di chilometri al traguardo. Il vincitore delle edizioni 2015 e 2017 non si è però ...

Ciclismo - il bilancio della stagione di Vincenzo Nibali e gli obiettivi per il 2020. Nel mirino Mondiale e Oro Olimpico : Vincenzo Nibali, dopo una prestazione sottotono al Giro di Lombardia 2019, chiude ufficialmente la stagione. La sua terza e ultima con la casacca della Bahrain-Merida, dato che dal 2020 si trasferirà alla Trek-Segafredo, con la quale ha firmato un biennale. E’, dunque, tempo di bilanci per lo Squalo, il quale può comunque considerare positiva l’annata appena conclusa e, al netto dell’età, può ancora sognare in grande per quella ...

Giro di Lombardia 2019 - Vincenzo Nibali : “Sapevo di non essere in forma. Ho perso contatto ed è finita” : Il Giro di Lombardia 2019 è finito sulla rampa del Civiglio per Vincenzo Nibali. Lo scalatore siciliano ha perso contatto con il gruppo dei migliori per un piccolo incidente con una borraccia e da quel momento per “Lo Squalo non c’è stato più niente da fare. Il corridore della Bahrain-Merida ha provato all’inizio a rientrare, ma è stato uno sforzo invano, con Nibali che ha mollato pochi metri dopo. Sicuramente c’è ...

Giro di Lombardia 2019 - Vincenzo Nibali nelle retrovie. Cos’è successo allo Squalo? Condizione non al top e una borraccia… : Non è stato il Giro di Lombardia di Vincenzo Nibali quello odierno. Anzi, è stato decisamente il suo peggior Lombardia da tempo immemore a questa parte. La gara dello Squalo è formalmente terminata sul Civiglio, dopo un piccolo incidente che lo ha costretto a perdere per un attimo le ruote del gruppo, sul quale, successivamente, è rientrato per qualche istante, prima di vedersi costretto ad alzare bandiera bianca in via definitiva quando i big ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Al Lombardia sarò un outsider - non sono al top della condizione” : Vincenzo Nibali è sicuramente uno degli uomini più attesi ai nastri di partenza del Giro di Lombardia 2019, ultima vera grande prova della stagione per il Ciclismo su strada internazionale. Lo “Squalo dello Stretto”, vincitore di questa Classica Monumento già nel 2015 e nel 2017, si presenta all’edizione di quest’anno a fari spenti a causa di una parte conclusiva di stagione non molto brillante in cui ha provato a ...

LIVE Giro di Lombardia 2019 in DIRETTA : battaglia spettacolare tra Ghisallo e Muro di Sormano - Vincenzo Nibali ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il percorso del Giro di Lombardia ai raggi X – I favoriti del Giro di Lombardia – Gli outsider e le possibili sorprese del Giro di Lombardia – Tutti gli italiani in gara al Giro di Lombardia – Il montepremi del Giro di Lombardia – La startlist del Giro di Lombardia – Comuni, paesi e province attraversate dalla corsa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...

Giro di Lombardia 2019 : Vincenzo Nibali a caccia del tris! Roglic e Bernal i rivali - ma occhio a Valverde e Woods : Vincenzo Nibali, oggi, andrà a caccia del tris nel Giro di Lombardia 2019 dopo le vittorie ottenute su queste strade nel 2015 e nel 2017. Quest’anno, però, centrare il bersaglio grosso sembra un’impresa alquanto ardua anche per un corridore del calibro dello Squalo. Questo, da un lato, perché la condizione, nelle ultime settimane, non è sembrata quella dei giorni migliori, e dall’altro poiché la concorrenza è più agguerrita che ...

Giro di Lombardia 2019 : la Bahrein-Merida di Vincenzo Nibali. Tutti i compagni di squadra a disposizione dello Squalo : Domani (sabato 12 ottobre) andrà in scena la 113esima edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica monumento della stagione che di fatto chiude il calendario ciclistico per il 2019. Questa sarà l’occasione per rivedere all’opera Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) che come suo solito ci proverà regalando spettacolo a Tutti gli appassioni di ciclismo. Qui darà la caccia alla sua terza affermazione sulle strade lombarde, ...

Giro di Lombardia 2019 : tutti gli italiani in gara. Vincenzo Nibali e Davide Formolo le punte - c’è Giulio Ciccone : Diversi corridori italiani potranno lasciare il segno al Giro di Lombardia 2019. La 113ma edizione della Classica delle Foglie Morte andrà in scena sabato 12 ottobre e sarà l’ultima grande corsa della stagione. La sfida per la vittoria si svolgerà su un percorso di 243 km da Bergamo a Como, che come di consueto offrirà spettacolo con un finale impegnativo e adatto agli attacchi. I riflettori saranno puntati su Vincenzo Nibali, che andrà a caccia ...

Giro di Lombardia 2019 : il sogno di Vincenzo Nibali. Eguagliare Costante Girardengo e Gino Bartali per numero di vittorie : Vincenzo Nibali, alla vigilia del Giro di Lombardia 2019, ha già in palmares due edizioni della Classica delle Foglie Morte. Al momento, oltre a lui, nel nuovo millennio, hanno fatto la doppietta anche Michele Bartoli (2002 & 2003), Paolo Bettini (2005 & 2006), Philippe Gilbert (2009 & 2010) e Joaquim “Purito” Rodriguez (2012 & 2013). Nessuno di questi, però, è riuscito a centrare il tris. L’unico a compiere ...

Giro di Lombardia 2019 : tutte le vittorie dell’Italia. Da Giovanni Gerbi nel 1905 a Vincenzo Nibali nel 2017 : 113 edizioni, 68 vittorie italiane, 44 nomi diversi dal 1905 al 2017, ossia da Giovanni Gerbi a Vincenzo Nibali. Sono questi i numeri dell’albo d’oro del Giro di Lombardia. La Classica delle foglie morte 2019 è in programma per sabato 12 ottobre, e ha alle sue spalle una storia infinita, costellata da nomi importantissimi tra le sue vittorie. Possiamo passare dai cinque trionfi di Fausto Coppi, di cui quattro di fila dal 1946 al ...

Giro di Lombardia 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Spiccano Vincenzo Nibali ed Egan Bernal : È come di consueto la quinta ed ultima Classica Monumento di stagione. Va in scena sabato 12 ottobre il Giro di Lombardia che va praticamente a chiudere quest’annata (ci saranno altre corse, ma di livello inferiore). Presente, ovviamente, tutto il meglio del ciclismo internazionale: da Vincenzo Nibali ad Egan Bernal, passando per Primoz Roglic e Jakob Fuglsang. Tutti a caccia del trionfo sui durissimi 243 chilometri da Bergamo a Como. ...

Giro di Lombardia 2019 : gli outsider e le possibili sorprese. Vincenzo Nibali ci prova : Quattro favoriti d’obbligo, tra coloro che sono più in forma e coloro che si adattano al meglio al percorso. Come siamo abituati da tempo però nelle Classiche Monumento c’è sempre spazio per le sorprese: gli outsider sono pronti a beffare gli uomini più attesi. Sabato va in scena il Giro di Lombardia, l’ultima corsa importante della stagione per il ciclismo: andiamo a scoprire chi potrebbe far saltare il banco. In casa Italia ...

Giro di Lombardia 2019 : possibile testa a testa tra Vincenzo Nibali ed Egan Bernal! Scontro generazionale per il successo : Di testa a testa tra Vincenzo Nibali, rappresentante di un’era ciclistica che si rifiuta di tramontare, ed Egan Bernal, alfiere di quella generazione di fenomeni (oltre a lui anche Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e tanti altri giovani di qualità come Sivakov o Hirschi) che ha letteralmente messo sottosopra il mondo del ciclismo quest’anno, non se ne sono visti poi molti negli anni. L’imminente Giro di ...