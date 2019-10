Vince alla lotteria 1 | 6 milioni di euro | ma il giorno dopo torna a lavorare dal Mc

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Simone Biles nella storia! Vince alla trave - la più medagliata di sempre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Ora andranno in scena le premiazioni di volteggio maschile e trave. Ci risentiamo tra circa quindici minuti quando incomincerà la finale alle parallele pari per gli uomini. 14.08 Simone Biles ha vinto il 18esimo oro iridato in carriera, 24 medaglie complessive: siamo di fronte alla ginnasta più forte di tutti i tempi. Tra un’oretta circa potrà arricchire il suo palmares al corpo ...

Apple e Google - si inchinano alla Cina ovvero quando il mercato Vince su tutto : Apple e Google si inchinano al mercato cinese e alle enormi entrate che porta nelle casse delle aziende statunitensi infatti entrambe le società hanno rimosso le app associate alle proteste antigovernative di Hong Kong dai propri store digitali, spingendo i due giganti della Silicon Valley in una polemica che coinvolge (Continua a leggere)L'articolo Apple e Google, si inchinano alla Cina ovvero quando il mercato vince su tutto è stato pubblicato ...

Vince una fortuna alla lotteria ma subito dopo viene arrestata - il motivo è sconvolgente : Una donna è riuscita nell’ardua impresa di Vincere alla lotteria una considerevole somma solo che però non entrerà mai in possesso di quel denaro. La donna, secondo quanto riferito da CBC, era riuscita a Vincere 50 mila dollari ma il biglietto della lotteria era risultato essere stato comprato con una carta di credito rubata. La donna, non si conoscono le sue generalità, si sa solo che ha 33 anni, aveva compiuto il furto a un uomo a ...

Portogallo - il premier socialista Costa Vince le elezioni ma non arriva alla maggioranza assoluta. “Ora stabilità per quattro anni” : Il partito socialista del premier Antonio Costa ha vinto le elezioni in Portogallo, ma senza raggiungere la maggioranza assoluta in Parlamento. Con il 100% delle schede scrutinate, i socialisti hanno ottenuto il 36,7% dei voti (pari a 95 seggi su 230) seguiti dal Psd (partito socialdemocratico di centrodestra) al 28,1% (70 seggi). Terzo il Blocco di sinistra con il 9,6% dei voti (16 seggi), seguito dalla coalizione di sinistra al 6,3% (9), i ...

Jonathan Lethem Vince il Chandler Award alla carriera : Lo scrittore statunitense Jonathan Lethem (New York, 1964) è il vincitore del trentaduesimo Chandler Award, il premio alla carriera intitolato all'autore americano Raymond Chandler, padre della narrativa hardboiled, che accompagna il "Noir In Festival", rassegna di cinema e letteratura in programma a Como e Milano dal 6 al 12 dicembre. Lethem riceverà il premio la sera del 7 dicembre nella sala delle feste di Villa Olmo a Como: si tratta di una ...

MotoGp – Jorge Lorenzo insoddisfatto - che stoccata alla Honda : “qui peggio di Aragon. Solo Marquez può Vincere le gare…” : Jorge Lorenzo chiude 18° la gara del Gp della Thailandia: altra prova incolore per lo spagnolo che punta il dito contro Honda È partito 18°, ha concluso nella stessa posizione ma grazie ai ritiri di Mika Kallio e Aleix Espargaro. Quella di Buriram è stata l’ennesima gara da dimenticare per Jorge Lorenzo, alle prese con una condizione fisica in leggero miglioramento ma con i soliti problemi legati al feeling con la moto. Nel giorno in ...

Moto3 – Albert Arenas beffa Dalla Porta in volata e Vince il Gp della Thailandia - l’italiano però sorride in ottica iridata : Terza vittoria in carriera per lo spagnolo, che batte in volata Lorenzo Dalla Porta: l’italiano può sorridere perchè allunga in classifica su Canet Albert Arenas vince il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo centra il terzo successo in carriera battendo in volata Lorenzo Dalla Porta. Un piazzamento che comunque non delude il rider italiano, che allunga così in classifica iridata a +22 su Aron Canet a quattro gare ...

Moto3 - Lorenzo Dalla Porta GP Thailandia 2019 : “Volevo Vincere per mia nonna. Un gran risultato in un weekend difficile” : Un GP della Thailandia 2019 da sogno quello di Lorenzo Dalla Porta che oltre all’ottavo podio stagionale vede il proprio vantaggio in classifica nel Mondiale della Moto3 salire a 22 punti sullo spagnolo Aron Canet e a 44 su Tony Arbolino. L’iberico è stato atterrato da una staccata scomposta del sudafricano Darryn Binder mentre il lombardo ha accusato problemi ad un guanto e ora per il titolo la strada diventa decisamente in ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Laura Strati e Tania Vincenzino eliminate nel lungo. Luminosa Bogliolo Vince la batteria e accede alla semifinale con 12?80. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 alla vigilia ci si immaginava le italiane in difficoltà nella qualificazione del salto in lungo, purtroppo così è stato. Laura Strati ha chiuso al trentunesimo posto mentre Tania vincenzino ventottesima. 17.46 Tania vincenzino chiude le qualificazioni del salto in lungo con un deludente 6.23. 17.43 Qualificato con l’ottava misura il keniano, campione del mondo di Pechino ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - Luminosa Bogliolo Vince la batteria e accede alla semifinale con 12?80. Malaika Mihambo vola in finale nel lungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Non bene la vincenzino, anche a causa di una rincorsa troppo lenta. L’azzurra ottiene 6.19 che significa ventesima posizione parziale. 17.07 NULLO IL PRIMO SALTO DI LAURA STRATI! 17.05 Fantastica la tedesca Malaika Mihambo che vola in finale con un ottimo 6.98. 17.03 Bene l’ucraina Maryna Bekh-Romanchuk che vola in seconda posizione generale con 6.69. 17.01 In pedana anche i ...

LIVE Giro dell’Emilia 2019 in DIRETTA : Roglic stacca tutti sul San Luca e Vince alla grandissima. Woods e Higuita sul podio. Nibali in crisi nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Una sparata incredibile ai -700. Roglic vince il Giro dell’Emilia. 16.47 Ha fatto il vuoto Roglic. Dietro sono rimasti Higuita e Woods all’inseguimento. 16.46 PARTE Roglic! Li stacca tutti lo sloveno. 16.45 Ci prova Michael Woods. Prova a chiudere Roglic e ce la fa. 16.44 Ripreso il quintetto. 1 km al traguardo. 16.43 30 metri di vantaggio per i cinque sull’avanguardia ...

Elezioni Portogallo - il premier socialista Costa in testa al 38%. Incentivi all’immigrazione e lotta alla disoccupazione le carte Vincenti : Mancano meno di 24 ore al voto per le Elezioni legislative in Portogallo, ma dagli ultimi sondaggi sembra che il Partito socialista (Ps) del primo ministro António Costa sia in netto vantaggio, si parla di 7 punti, sui rivali del Partito Social Democratico (Psd) di centro-destra guidato da Rui Rio. Gli ultimi dati sui consensi parlano addirittura di un Ps al 38%, risultato che, se confermato dallo spoglio, permetterebbe al premier di continuare ...

Chiariello : “Non Vincere a Torino esporrebbe il Napoli alla gogna mediatica” : Il giornalista Umberto Chiariello, in onda su Radio Punto Nuovo, parla del futuro del Napoli e segna Torino come crocevia della stagione azzurra. Il giornalista si aspetta un segnale forte di coesione da parte della squadra. Chiariello indica la tappa di Torino di vitale importanza, un vero banco di prova per capire se illudersi è stato lecito oppure no. L’editorialista tira in ballo la filosofia citando l’epochè, la ...

Campionati Pallanuoto al via - Barelli sara' una stagione avVincente : Pallanuoto, tutto pronto per i Campionati maschili e femminili di Pallanuoto 2019/2020. A Roma si e' svolta la conferenza stampa di presentazione