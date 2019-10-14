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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20 | 30 Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20:30 (Di lunedì 14 ottobre 2019) Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI COME SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA TRA LA CIRCONVALLazioNE AURELIA L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; SULLA FLAMINIA SI RALLENTA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE IN USCITA; SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E INFERNETTO VERSO CASTEL FUSANO. ERA L’ULTIMO APPUNTAMENTO, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA ...
Fonte : romadailynews

twitterzazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 19:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-10-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-10-2019 -

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