romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-10-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 15:30: VIABILITÀ 14 OTTOBRE 2019 ORE 15.20… -
Dalla Rete Google NewsApre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord - Corriere della Sera
Apre il centro commerciale, si blocca tutta Roma Nord Corriere della Sera
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE; SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E AVANTI, TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DI RIANO FLAMINIO PER LAVORI IN CORSO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E A24 CODE SULLA VIA PRENESTINA, QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA POI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LE LOCALITA’ DI OLGIATA E LASTORTA, SEMPRE NELLE DUE DAL 18 OTTOBRE, LA STAZIONE BALDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE, CI SONO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E A 24 SULLA A24, TRATTO URBANO RALLENTAMENTI QUI PER RAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICA NELLA CAPITALE ANCHE OGGI SULLA METRO B LA TRATTA CASTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MIGLIORA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO INFATTI LA CIRCOLazioEN E’ INDICATA SCORREVOLE SUL ARCCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 MENTRE SULLA Roma-FIUMICINO PERMANGONO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SULLA VIA FLAMINA AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO PER TRAFFICO INTENSO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE E, SEMPRE SULLA Roma-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO LA CIRCOLazioNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE QUI CODE A TRATTI DAL RACCORDODO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E PONTINA, POI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E PONTINA, POI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO L’INCIDENTE, TRAFFICO REGOLARE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE Roma INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, PERMAGONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO Roma TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 6+800, CODE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CODE TRA IL BIVIOPER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO Roma PRUDENZA POI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN A1 PER LA PRESENZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA RETE STRADALE Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI, ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA STESSA DIRAMAZIONE CODE A TRATTI DA SANCESAREO VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma TRAFFICO PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI,ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E DIRAMAZIONE Roma SUD. A Roma CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI NORD E SUD SEMPRE DELL’A1, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma TRAFFICO PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI, PROSEGUENDO PER INCIDENTE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO. A Roma CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI NORD E SUD SEMPRE DELL’A1, RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INCOLONNAMENTI SULL’A24 Roma TERAMO DAL NODO A1 Roma NAPOLI E LA BARRIERA DI Roma EST. RICORDIAMO CHE, OGGI C’E’ SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI. LA PROTESTA RIPRENDERÀ DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE DOMINI 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00 DEL MATTINO. AL FINE DI LIMITARE I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL RomaNO, CODE TRA POMEZIA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI. . PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL RomaNO E VILLAGGIO AZZURRO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ARICCIA E FRATTOCCHIE VERSO Roma IN PROVINCIA DI Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APPENA RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’A1 Roma NAPOLI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 579 IN DIREZIONE Roma. IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE. SULLA PONTINA VERSO POMEZIA CODE DA CASTEL DI DECIMA PER TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL RomaNO. PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL ...