Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E PONTINA, POI CODE TRA CASILINA E TIBURTINA NON ACCENNANO A DIMINUIRE I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO L’INCIDENTE, TRAFFICO REGOLARE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE Roma INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, PERMAGONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO Roma TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 6+800, CODE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CODE TRA IL BIVIOPER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO Roma PRUDENZA POI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN A1 PER LA PRESENZA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA RETE STRADALE Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI, ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA STESSA DIRAMAZIONE CODE A TRATTI DA SANCESAREO VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma TRAFFICO PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI,ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E DIRAMAZIONE Roma SUD. A Roma CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI NORD E SUD SEMPRE DELL’A1, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma TRAFFICO PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI, PROSEGUENDO PER INCIDENTE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO. A Roma CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI NORD E SUD SEMPRE DELL’A1, RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INCOLONNAMENTI SULL’A24 Roma TERAMO DAL NODO A1 Roma NAPOLI E LA BARRIERA DI Roma EST. RICORDIAMO CHE, OGGI C’E’ SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI. LA PROTESTA RIPRENDERÀ DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE DOMINI 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00 DEL MATTINO. AL FINE DI LIMITARE I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL RomaNO, CODE TRA POMEZIA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI. . PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL RomaNO E VILLAGGIO AZZURRO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ARICCIA E FRATTOCCHIE VERSO Roma IN PROVINCIA DI Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APPENA RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’A1 Roma NAPOLI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 579 IN DIREZIONE Roma. IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE. SULLA PONTINA VERSO POMEZIA CODE DA CASTEL DI DECIMA PER TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL RomaNO. PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA: IN DIREZIONE LATINA IL TRAFFICO È CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA; IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E PONTINA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA, A CAUSA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E ARDEATINA. DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA. PASSIAMO ALLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA LAURENTINA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. NEL SENSO OPPOSTO LUNGHE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, DAL RACCORDO FINO A CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE È IN CORSO LA GARA CICLISTICA “GRANFONDO ...