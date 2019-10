Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO L’INCIDENTE, TRAFFICO REGOLARE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE Roma INCIDENTE RISOLTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, PERMAGONO RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO Roma TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 14 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 6+800, CODE TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE Roma ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, CODE TRA IL BIVIOPER SETTEBAGNI E IL RACCORDO, VERSO Roma PRUDENZA POI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN A1 PER LA PRESENZA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA RETE STRADALE Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma CODE PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI, ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E DIRAMAZIONE Roma SUD. SULLA STESSA DIRAMAZIONE CODE A TRATTI DA SANCESAREO VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 18.50 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma TRAFFICO PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI,ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E DIRAMAZIONE Roma SUD. A Roma CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI NORD E SUD SEMPRE DELL’A1, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE AUTOSTRADALE DELLA Regione SULL’A1 Roma NAPOLI VERSO Roma TRAFFICO PER LAVORI TRA FROSINONE E ANAGNI, PROSEGUENDO PER INCIDENTE CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO. A Roma CODE IN INGRESSO SUL RACCORDO DALLE DUE DIRAMAZIONI NORD E SUD SEMPRE DELL’A1, RISPETTIVAMENTE DA SETTEBAGNI E DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INCOLONNAMENTI SULL’A24 Roma TERAMO DAL NODO A1 Roma NAPOLI E LA BARRIERA DI Roma EST. RICORDIAMO CHE, OGGI C’E’ SCIOPERO NAZIONALE DEI CASELLANTI. LA PROTESTA RIPRENDERÀ DALLE 18.00 ALLE 22:00. LO SCIOPERO SARÀ ATTIVO ANCHE DOMINI 14 OTTOBRE IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 2:00-6:00 DEL MATTINO. AL FINE DI LIMITARE I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL RomaNO, CODE TRA POMEZIA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI. . PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL RomaNO E VILLAGGIO AZZURRO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA ARICCIA E FRATTOCCHIE VERSO Roma IN PROVINCIA DI Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APPENA RIMOSSO L’INCIDENTE SULL’A1 Roma NAPOLI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE Roma SUD AL KM 579 IN DIREZIONE Roma. IL TRAFFICO STA TORNANDO REGOLARE. SULLA PONTINA VERSO POMEZIA CODE DA CASTEL DI DECIMA PER TRAFFICO INTENSO IN USCITA A CASTEL RomaNO. PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA, IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA: IN DIREZIONE LATINA IL TRAFFICO È CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO E FINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LAURENTINA; IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA VIA DEL MARE E PONTINA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI PERCORRE LA PONTINA, A CAUSA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA. CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DEL MARE E ARDEATINA. DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA. PASSIAMO ALLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA LAURENTINA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. NEL SENSO OPPOSTO LUNGHE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, DAL RACCORDO FINO A CASTEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA. DIAMO ORA UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO CHE È IN CORSO LA GARA CICLISTICA “GRANFONDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 13 OTTOBRE 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE OGGI SI SVOLGE LA GARA CICLISTICA “GRANFONDO CAMPAGNOLO”, UN GRANDE EVENTO ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA MOBILITÀ. IL TRACCIATO PRINCIPALE, RIDOTTO DA 120 A 65 CHILOMETRI, VA DALL’AREA DEL ...