Ventura | “Complimenti a Mancini | ma nessuna invidia Dopo la Svezia cancellati 34 anni di

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Gian Piero, ex ct della Nazionale e attuale allenatore della Salernitana, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, ha fatto i complimenti a Roberto, che ha portato l’Italia all’Europeo del 2020: “Faccio i complimenti ache sta facendo un grandissimo lavoro e spero riesca a portare la Nazionale dove merita, perchè io sono e resto un grandissimo tifoso dell’Italia., quello che ho vissuto io è stata una esperienza dura perchè molti l’hanno vista solo come un risultato sportivo negativo ma è stato qualcosa di più: è stato qualcosa di epocale. Con quella sconfitta si è poi tentato di cancellare 34di vita sul campo, per questo sono felice ora di essere tornato ad allenare”. Sui meriti diha aggiunto: “Un percorso straordinariamente positivo, la ...

