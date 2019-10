Vela – Campionato del Mondo Calsse 2 4 mR | tutto pronto a Genova per la 30ª edizione

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019)per il 30moMondiale della Classe 2.4 mR Con le ultime procedure di stazza e le registrazioni dei partecipanti è ufficialmente cominciato il 30moMondiale 2.4 mR. Oggi giornata dedicata alle ultime procedure a terra e una practice race nel primo pomeriggio per i 91 atleti provenienti da 15 nazioni diverse, con le barche e gli atleti in acqua a provare il campo di regata. Domani alle 11.00 il primo segnale che darà il via ufficiale al. In programma fino a 3 prove giornaliere con un minimo di 6 prove valide per l’assegnazione del titolo che, va ricordato, è open e quindi assegnabile senza distinzione alcuna di genere o abilità. Unadi inizio autunno ha accolto atleti, allenatori e supporter che hanno beneficiato come base d’appoggio, della straordinaria infrastruttura della Fiera per familiarizzare con la città. Buone le ...

