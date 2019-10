Uomini e Donne | foto Damante-Mazzocato | dura reazione del fidanzato

Uomini e Donne oggi in onda il trono over : Riccardo dichiara il suo amore a Ida - l'ira di Armando : Nuovo appuntamento con le dame e i cavalieri del dating show.

Gemma Galgani e JeanPierre/ Uomini e Donne : il gioco della mela accende la passione? : Uomini e Donne Over, JeanPierre "rifiuta" Gemma Galgani un'altra volta: Maria De Filippi tenta di ricucire le cose con il gioco della mela.

Uomini e Donne - anticipazioni : clamoroso colpo di scena tra Ida e Riccardo : Venerdì 11 ottobre si sono registrate le nuove puntata del trono over: incredibile epilogo tra la dama bresciana e il cavaliere pugliese

Uomini e Donne oggi Trono Over, Riccardo Guarnieri dichiara finalmente il suo amore a Ida Platano oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Over. In studio tanti colpi di scena, che vedono protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ma prima si parte con le solite discussioni tra Tina Cipollari […]

Uomini e Donne/ Quando si sposano Beatrice e Marco? Possibile data - trono classico - : Uomini e Donne, trono classico: tutti i dettagli sul matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini, ecco le dichiarazioni.

Uomini e Donne/ Oggi in onda : il triangolo di Armando - Ida e Riccardo - trono over - : Uomini e Donne over, Oggi in onda dame e cavalieri: il triangolo tra Armando Incarnato, Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne Anticipazioni: Ida Platano mette alle strette Armando Incarnato Una puntata infuocata del Trono Over attende oggi il pubblico di Uomini e Donne. Il primo appuntamento settimanale con il dating show di Maria De Filippi sarà all'insegna dei colpi di scena, le Anticipazioni di UeD, lanciate da Wittytv, svelano infatti che Ida Platano, Armando Incarnato e Veronica saranno al centro dello studio per un confronto. Dopo il bacio ...

Anticipazioni Uomini e donne del 14 ottobre - Gemma a Tina : 'Mi sembri un pinguino' : Il dating show Uomini e donne torna oggi 14 ottobre su Canale 5 per un nuovo appuntamento, come accade quasi ogni lunedì, dedicato al Trono Over e alle vicende dei suoi protagonisti. Non potrà mancare il tradizionale siparietto trash tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, con le divertenti battute tra le due storiche rivali. La dama torinese sarà quindi chiamata al centro dello studio per aggiornare il pubblico sulla sua conoscenza con JeanPierre, ...

Colpo di scena nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne Over. Riccardo Guarnieri ha scritto una romantica Lettera a Ida Platano, nella quale confessa di essere ancora innamorato di lei. La dama, dopo avere ascoltato la dichiarazione del suo ex, si scioglie in lacrime. Ecco cosa succede Oggi a Uomini e Donne Over. Cosa ne pensate del gesto di Riccardo?

Uomini e Donne: Nilufar Addati, scambio di tenerezze social con il fratello di Giordano Mazzocchi. cosa c'è sotto? Una verità che fa bene al cuore Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono ormai lasciati da tempo. I due formavano una coppia a dir poco splendida poi, però, qualcosa si è rotto e sfortunatamente il loro […]

Sonia Pattarino, fan le chiede della storia con Ivan Gonzalez: la sua reazione Uomini e Donne ha dato vita a numerose coppie che, purtroppo, spesso sono scoppiate. E' il caso di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. I due, dopo la fine del periodo estivo, hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Dopo essersi lasciati, nessuno dei due ha provato a riavvicinarsi all'altro. Ovviamente il gesto ha insospettito i fan del programma ...

Anticipazioni Uomini e donne : Raselli conquista Giovanna - Giulia scredita Alessandro : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne - trono classico (che si è tenuta il 10 ottobre), che come sempre promette grandi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sui due nuovi tronisti di questa edizione, Giulio e Alessandro, i quali sembrano essere già rivali in amore, sebbene siano passate poche settimane dall'inizio del loro percorso in trasmissione. In questi nuovi appuntamenti ...

Uomini e Donne/ Ida Platano tra Armando e Riccardo : la scelta sconvolge - trono over - : Uomini e Donne over, Ida Platano: ecco cosa sta succedendo alla dama divisa tra il feeling con Armando Incarnato e l'amore per Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne trono over - la Platano gli dice 'No' e Riccardo abbandona il programma : Ida e Riccardo di Uomini e Donne sono tornati insieme? La risposta definitiva a questa domanda è arrivata sabato 12 ottobre. In tale data, infatti, si è tenuta una nuova registrazione del trono over mediante la quale è successo di tutto e di più. Nello specifico, ci sono state diverse prese di posizioni e a riportare l'accaduto in anticipo è il celebre portale 'Il vicolo delle news'. Da ciò che si apprende, Ida Platano ha deciso di chiudere ...