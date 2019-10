Università | Verona capitale dell’orientamento post laurea

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019), 14 ott. (AdnKronos) – Entra nel vivo il Festival del Placement promosso dall’degli Studi die dall’Esu diche per tre giorni, dal 15 al 17 ottobre, propone un ricco programma di incontri e workshop per offrire aiti un’ampia panoramica sulle opportunità occupazionaliMartedì 15 ottobre alle 11 nell’aula SMT.06, l’apertura ufficiale del Festival e i saluti istituzionali del rettore dell’ateneo scaligero Pier Francesco Nocini, del presidente dell’Esu diFrancesca Zivelonghi, dell’assessore all’Istruzione e al Lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan e del sindaco diFederico Sboarina. Per l’dia presentare UniVerò 2019 sarà Tommaso dalla Massara, Presidente del comitato scientifico del Festival Univerò. A seguire l’incontro ‘Ci ...

MaurizioVito2 : @Lady_ofShalott_ Ho fatto l'università nei primi anni '90 a Verona, mi piaceva moltissimo ma le mie amiche che ci v… - Primapressit : UniVerò: Verona capitale dell’orientamento post laurea - PantheonVerona : Domani l'inizio ufficiale di Univerò, il Festival del Placement all'Università di Verona, ma già oggi appuntamento… -