Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Irene ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio per far entrare le truppe di Damasco a mandi ge.sa.co bane per respingere l’offensiva turca in corso nell’area a mediare L’intesa la Russia di Vladimir Putin e le prime truppe di Damasco sono state a Tatangelo cittadina siciliana una ventina di chilometri dal confine turco oggi la questione seria sarà sul tavolo della riunione ...

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio numero di carri armati e mezzi blindati dell’esercito turco delle Milizie arabe filo ancora sono entrati nelle Ultime ore nel nord della Siria Ovest del fiume Eufrate per sferrare un attacco bane dal fronte occidentale l’approccio mostrato dalla Russia non sarà un problema a cubane per il nostro attacco adesso presidente turco ...

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio 3 miliardi di taglio delle tasse sul lavoro Nel 2020 e l’ingresso in manovra di un fondo per la famiglia che apre la strada per assegno unico per i figli queste le novità arrivate dal vertice notturno sulla legge bilancio che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri Stasera o domattina voltiamo pagina io a Palazzo Chigi ci arriverò ...

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio le prime truppe di Damasco sono entrate a tamburo cittadino Siriano una ventina di chilometri dal confine turco per contrastare l’aggressione della Turchia lo afferma l’agenzia di stampa ufficiale siriana senza fornire altre precisazioni zona dice che la popolazione locale ha dato il benvenuto ai soldati schierati dal governo ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - elezioni Polonia : vince Kaczynski - 14 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. elezioni in Polonia: vince la destra di Jaroslaw Kaczynski. Timori per nuove tensioni con l'Unione europea, 14 ottobre,.

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio conflitto Siriano oggi sul tavolo della riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea Lussemburgo e richiesta dell’Italia di bloccare la vendita di armi europee alla Turchia ieri sera appello congiunto del presidente francese Emmanuel Macron è della cancelliera tedesca Angela Merkel affinché il rever turco erdogan ...

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione giorno della redazione Gabriella Luigi in studio Siri oggi sul tavolo della riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea Lussemburgo con l’Italia che chiederà lo stop europeo alla vendita di armi alla Turchia ieri sera appello congiunto del presidente francese Emmanuel Macron è della cancelliera tedesca Angela Merkel affinché il presidente turco erdogan e ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - Italia Viva “stop Quota 100 subito” : Pensioni ultime notizie: Quota 100, Italia Viva “stop Quota 100 subito” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proposta del nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, di abolire Quota 100 per finanziare la Manovra 2020. Dal governo smentiscono tale ipotesi, un concetto peraltro ribadito da diversi giorni anche dal viceministro dell’Economia Antonio Misiani, mentre puntuale è arrivata la dura replica del leader della Lega Matteo ...

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio almeno due giornalisti uccisi una e curdo il secondo straniero altri reporter sono rimasti feriti trucidati civili 24 secondo le o.n.g. tra questi lati vista delle donne curde Evergreen Life 35 anni e il suo autista ucciso A sangue freddo a colpi di pistola non si placa la furia di erdogan contro il popolo curdo indifferente ...

Ultime Notizie Roma del 14-10-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio almeno due giornalisti uccisi 1 e curdo il secondo straniero altri reporter sono rimasti feriti trucidati civili secondo lei o NG tra questi lati vista delle donne curde every in classe 35 anni e il suo autista ucciso A sangue freddo a colpi di pistola non si placa la furia di erdogan contro il popolo curdo indifferente alla ...

Notizie del giorno – Juve pronta al colpo sul mercato - le Ultime sulle condizioni di Zapata - Sanchez e Chiesa : Juve pronta AL colpo SUL mercato – Seppur in tono minore, si parla sempre di calciomercato. La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto l’assalto già nel mercato di gennaio, nella trattativa potrebbe essere inserito Rabiot che al momento non sembra rientrare nei piani del club bianconero e che ha giocato poco in questa prima parte di stagione. In uscita anche Pjaca, che sta riprendendosi lentamente ...

Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale e buona serata dalla stazione da Francesco Vitale in studio almeno un giornalista straniero è stato ucciso oggi altri sono rimasti feriti in un bardamento di artiglieria dell’esercito turco nel nord-est della Siria lo riferiscono fonti della zona di camicia secondo le quali non vi sono indicazioni certe Sulla nazionalità della reporter e giornalista si trovava a bordo di un pulmino con altri colleghi stranieri ...

Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è anche un attivista per i diritti delle donne 39 civili trucidati ieri e sangue freddo dai miliziani filo turchi nel nord-est della Siria secondo quanto riferisce il Guardian every in caraffa 35 anni il segretario generale del partito futuro tirano il suo autista sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco su un autostrada per domani intanto non ...

Ultime Notizie Roma del 13-10-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla stazione da Francesco Vitale in studio apriamo con la pagina sportiva valtteri bottas Mercedes ha vinto il Gran Premio del Giappone la Diciassettesima prova del mondiale di Formula 1 Suzuka e finlandese ha preceduto Sebastian Vettel Ferrari che era partito dalla pole position è il compagno di squadra Luis Hamilton in quarta posizione poi sans Leclerc che era partito dal secondo le ...