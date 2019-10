Turchia | Italia blocca export di armi Truppe siriane a 50 km dal confine turco Trump

L’Italia sospenderà la vendita di armi alla Turchia : Recep Tayyip Erdogan in visita in Italia (foto: Alessandra Benedetti/Corbis via Getty Images) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che nelle prossime ore firmerà un decreto per bloccare l’export di armi italiane in Turchia, sulle orme di quanto già fatto da altri cinque paesi europei: Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Finlandia. Il governo italiano ha preso questa decisione perché è contrario all’intervento ...

Turchia - Italia blocca export di armi. Truppe siriane a 50 km dal confine turco : Siria, la Turchia prepara l'attacco alla città di Kobane, con i carri armati e i soldati entrati nel Paese da ovest dell'Eufrate. Numerosi carri armati, mezzi blindati e unità militari...

Dal 2000 l'Italia ha venduto alla Turchia armi per 886 milioni di dollari. Il picco nel 2018 : L’embargo sulla vendita di armi alla Turchia deciso da Germania, Francia, Norvegia, Finlandia, Italia e Olanda potrebbe presto essere esteso anche ad altri Paesi dell’Unione Europea. Ma chi sono stati, negli ultimi 20 anni, i principali fornitori di armamenti ad Ankara? Tra quelli che hanno deciso di stoppare la vendita dopo l’offensiva nel nord della Siria, solo la Germania è un importante fornitore dello stato ...

Di Maio ha annunciato che l’Italia fermerà la vendita di materiale bellico alla Turchia : Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha annunciato che nelle prossime ore firmerà un decreto per fermare la vendita di materiale bellico alla Turchia. Nei giorni scorsi lo avevano già fatto diversi altri paesi europei come Francia, Germania

Siria - Di Maio : “Blocco export di armi alla Turchia da tutti i Paesi dell’Unione europea. In Italia decreto ministeriale nelle prossime ore” : nelle prossime ore l’Italia varerà un decreto ministeriale “che devo firmare come ministro degli Esteri” per bloccare “l’export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni”. A dirlo, a margine del Consiglio europeo, il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Che ha annunciato: “tutti i Paesi dell’Unione europea si impegnano a ...

Turchia - Italia blocca export di armi. Truppe siriane a 50 km dal confine turco : Siria, la Turchia prepara l'attacco alla città di Kobane, con i carri armati e i soldati entrati nel Paese da ovest dell'Eufrate. Numerosi carri armati, mezzi blindati e...

Guerra in Siria - Di Maio : “L’Italia blocca l’export di armi verso la Turchia” : Il ministro degli Esteri Di Maio ha annunciato che l'Italia nelle prossime ore varerà un decreto per bloccare la vendita di armi verso la Turchia. " Lo stop alla vendita di armi "riguarda quello che succede da domani in poi - ha chiarito Di Maio - Domani nell'informativa alla Camera sulla Siria spiegherò anche i dettagli del decreto".Continua a leggere

Erdogan : «Attaccheremo Kobane» Di Maio : «Anche l’Italia ferma l’export di armi verso la Turchia» : Corsa contro il tempo per arrivare per primi nella città un tempo simbolo della resistenza contro l’Isis e ora nel mirino dei turchi

Guido Crosetto ad Agorà : "L'export di armi alla Turchia è nulla. Cosa deve fare l'Italia" : "La Turchia non rappresenta nulla nell'export delle armi italiano". Guido Crosetto, ospite dei Agorà, su Rai tre, entra nel merito della questione: "L'Italia vende componenti per elicotteri e dati satellitari per territorio. Iniziamo a bloccare i rapporti economici dell'Europa alla Turchia, richiami

Siria - Conte : “Italia capofila in Europa su stop export armi alla Turchia”. Di Maio e Le Drian (Francia) : “Ue parli con una voce sola” : “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro” sull’embargo alle armi alla Turchia, “l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara“. Nel giorno del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione ...

Siria - al Consiglio Ue lo stop dell’export di armi alla Turchia. Italia e Francia : “Europa parli con una voce sola” : La Turchia e il conflitto Siriano al centro del Consiglio dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo, dove l’Italia chiederà all’Unione una decisione comune sullo stop alla vendita delle armi ad Ankara, già effettivo in Germania e Francia. L’annuncio di Berlino e Parigi e la proposta Italiana arrivano dopo l’offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria che in pochi giorni ha già causato la morte di decine di civili e dopo che anche ...

Siria - Trump : “Ue si riprenda prigionieri Isis”. Putin media l’intesa curdi-Assad. Al Consiglio Ue Italia chiede embargo armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

L'esercito di Assad verso il nord della Siria in difesa dei curdi. Francia e Italia chiedono alla Turchia di fermarsi : Le truppe di Assad, con l’assenso di Putin, si muovono in difesa dei curdi della Siria del nord e sono vicine al confine con la Turchia. Dopo che gli americani hanno lasciato quei territori le popolazioni aggredite dalla Turchia guardano all’esercito Siriano come ultima speranza. I militari di Bashar al-Assad prenderanno posizione nelle prossime 48 ore nelle roccaforti curde di Kobane e Manbij.Oggi i ministri degli esteri Ue si ...

Siria - Trump : “L’Europa si riprenda i suoi prigionieri Isis”. L’Italia chiede al Consiglio Ue l’embargo sulle armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le provincie di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...