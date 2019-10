Trump | sanzioni e dazi contro la Turchia «Pronto a distruggere la loro economia»

Trump annuncia sanzioni contro il governo turco e aumenti sui dazi sull'acciaio : Donald Trump ha annunciato su Twitter che a breve firmerà un ordine esecutivo “per imporre sanzioni contro dirigenti ed ex dirigenti del governo turco e qualsiasi persona che contribuisca alle azioni destabilizzanti della Turchia nel nordest della Siria”. Saranno inoltre aumentati i dazi sull’acciaio sino al 50% e fermati i negoziati per un accordo commerciale con Ankara da 100 miliardi di dollari.“Sono stato ...

Siria sotto attacco della Turchia - curdi : “Scappati 800 affiliati dell’Isis”. Trump : “Sanzioni ad Ankara se non tutela minoranze” : Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi Siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono scappati dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ...

Trump ha annunciato nuove sanzioni contro la Banca nazionale iraniana : Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro la Banca nazionale iraniana come ritorsione per gli attacchi di sabato scorso a due importanti stabilimenti petroliferi dell’Arabia Saudita, che secondo gli Stati Uniti sono stati compiuti dall’Iran. Trump ha

Iran - ?Rohani risponde a Trump : ?«Prima di un incontro tolga tutte le sanzioni» : La strada che porta alla ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, in merito all’accordo nucleare, e quindi a un incontro tra i presidenti dei due Stati, appare tutta in salita

Amazzonia - Bolsonaro ai leader del G7 : “Non usate gli incendi per imporre sanzioni internazionali”. Trump offre il suo aiuto : Jair Bolsonaro lancia il suo messaggio ai Paesi del G7 di Biarritz, in Francia, dove il presidente francese, Emmanuel Macron, e gli altri capi di Stato e di governo hanno intenzione di affrontare il tema degli incendi in Amazzonia e delle politiche messe in campo dal capo di Stato brasiliano. In un discorso a reti unificate, il leader di estrema destra ha detto che i roghi nel polmone verde del mondo “non sono al di sopra della media degli ...