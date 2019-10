Trasporti | M5S | ‘mai incarichi a Moretti | speriamo sia boutade’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Le voci che vogliono l’ex numero uno di Ferrovie Maurocon un incarico al Mit non stanno né in cielo né in terra. Siamo convinti che si tratti di una boutade di cattivo gusto e auspichiamo che il ministro Paola De Micheli faccia al più presto chiarezza in merito. Ricordiamo che il manager in questione è stato condannato in primo e secondo grado per la strage di Viareggio, e non è minimamente pensabile che venga premiato con nomine o consulenze da parte del governo”. Così i senatori M5s in commissione Lavoro. “Il M5s da anni fa campagne e battaglie per la sicurezza e in commissione Lavoro al Senato – sottolinea – abbiamo appena avviato un affare assegnato per la sicurezza nel comparto del ferroviario. La sicurezza del personale viaggiante è la sicurezza dei viaggiatori: tra gli auditi avremo anche ...

