Trapani | arrestato amministratore giudiziario “Si è appropriato di soldi sequestrati ai

Trapani : nascondeva in casa un kg di cocaina - arrestato giovane incensurato : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Un giovane incensurato di Mazara del Vallo ( Trapani ) è stato arrestato dalla Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio della Squadra Cinofili della Questura di Catania nell'ambito di un controllo antidroga.

Trapani : nascondeva in casa un kg di cocaina - arrestato giovane incensurato : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Un giovane incensurato di Mazara del Vallo ( Trapani ) è stato arrestato dalla Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, con l’ausilio della Squadra Cinofili della Questura di Catania nell’ambito di un controllo antidroga. “L’importante operazione di polizia giudiziaria costituisce la prosecuzione delle attività di prevenzione ...

Trapani : nasconde cocaina nel muro della sua villetta - arrestato : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Cinquantacinque grammi di cocaina purissima nascosti in una crepa del muro di cinta della sua villetta a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Mario Genna, 67 anni, un tempo latitante e con precedenti per traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla p