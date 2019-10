Traffico Roma del 14-10-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 13 : 30 : disagi sul lungotevere dei vallati per un incidente altezza via dei pettinari altro incidente in viale opita oppio all’incrocio con via dei fulvi con conseguenti incolonnamenti code anche in via pietro belon per un incidente in prossimità di via casilina sul raccordo anulare incolonnamenti in carregiata esterna tra le uscite casilina la rustica, a complicare la situazione un incidente proseguono i lavori sulla metro b, FINO AL 7 DICEMBRE, ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 10 : 30 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE ORA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DALLA CAPITALE PER Traffico DA TOR CERVARA AL RACCORDO. SEMPRE SULLA TANGENZIALE CI SONO FILE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E DA VIA TIBURTINA A SAN GIOVANNI. SI STA IN CODA SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA CASILINA ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 09 : 30 : SI STA IN CODA SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E PER Traffico DA VIA DELLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE ORA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DALLA CAPITALE PER ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 09 : 00 : SI STA IN CODA SULLA Roma FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. RISOLTE LE CODE PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD NEI PRESSI DEL RACCORDO ANUALRE E SU QUEST’ULTIMO UN ALTRO INCIDENTE STA IMPEGNANDO LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA CASAL DEL MARMO ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA . SUL TRATTO ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 08 : 00 : IN PRIMO PIANO RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO VERSO IL FORO ITALICO UN ALTRO INCIDENTE SI SEGNALA IN QUESTE ORE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTECAMINI AL RACCORDO ANUALRE E Traffico SU QUEST’ULTIMO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE FA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE EST. QUI FILE IN ...

Traffico Roma del 14-10-2019 ore 07 : 30 : IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE SULLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE HA DETERMINATO LA CHIUSURA DEGLI INGRESSI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI DI VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA PIEVE DI CADORE VERSO IL FORO ITALICO. RIMANE APERTO L’INGRESSO DI VIA MARIO FANI. UN INCIDENTE SI SEGNALA IN QUESTE ORE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTECAMINI AL RACCORDO ANUALRE E Traffico IN AUMENTO SU QUEST’ULTIMO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E L’APPIA ...

Traffico Roma del 13-10-2019 ore 19 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI, TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA LE USCITE DELLA CASSIA BIS E DELLA SALARIA, E POI A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST E RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ...

Traffico Roma del 13-10-2019 ore 17 : 30 : . C’ È Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO Roma, TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO CHIUSA AL Traffico PER UN INCIDENTE VIA DELL’ACQUA VERGINE, ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA ALLA BORGHESIANA, ALTRO INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI PER IL ...

Traffico Roma del 13-10-2019 ore 16 : 30 : . RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO Roma, TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO MENTRE PER ORA È NEL COMPLESSO SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE UNICA SEGNALAZIONE QUELLA DI UN’ INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELL’ACQUA VERGINE, ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico NELL’AREA CIRCOSTANTE TORNANO LE ...