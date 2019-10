Dialogo Tra Montalbano e Catarella sull’estate a ottobre : Eri uscita la matina con la giacche e la camicie ma già alle unnici eri assamarrata di sudori. Eri mità ottobira ma il timpo doppo qualichi iurnata di pioggie eri ridivintata istiva. Trasindo in cummissariata pinsai che non aviva nianche una cagnata di panna e saribhe dovuto arrimanere accussi fini a sira. Con granna scarmazza la purta del su officia si raprì e cumparse Catarelli in divisa istiva. A vidirlo accusì Muntilbano lo biastimò ...

Il Consiglio dell’Unione Europea non ha raggiunto un accordo per avviare le Trattative di ingresso nell’Unione di Albania e Macedonia del Nord - di nuovo : Il Consiglio dell’Unione Europea non è riuscito a mettersi d’accordo sull’iniziare o meno le trattative per un possibile ingresso nell’Unione dell’Albania e della Macedonia del Nord, per la terza volta in sedici mesi. Il paese che si è opposto maggiormente ad

Dialogo Tra Montalbano e Ingrid sulle fimmine : Eri sira e Muntilbano addopo na sparatina, nu curteo in chiazza e nu pedinamenti, eri finalmenti giunta a Marinelle. Acconzata la tavula stavi per mittiri in bucca la primera furchettata, quanno il tilifono – “mallitto!” – prisi a suonari. Muntilbano: “Chi è che scassi?”. Ingirdda: “Salvo, ma sono io, Ingrid: ti ho disturbato?”. M: “Ma che dici Ingridda, tia nun distrubba maie”. I: “Posso venire a trovarti un attimo: sono fuori casa tua”. M: ...

Il commissario Montalbano - la danza del gabbiano : anticipazioni Trama puntata del 14 ottobre : Continuano le repliche dei passati episodi de Il commissario Montalbano. Lunedì 14 ottobre tocca a La danza del gabbiano: il secondo episodio dell’ottava stagione trasmesso in prima visione del 2011 e che all’epoca catturò 9.032.000 telespettatori va in onda alle ore 21.25 su Rai1. Il commissario Montalbano, la top ten degli ascolti Primo posto: La Giorstra degli Scambi, trasmesso il ...

Tra Alba Parietti e Francesca De Andrè volano parole grosse in diretta tv : La showgirl Alba Parietti ha avuto una grossa discussione con Francesca De Andrè a Non è la D’Urso: «L’unico talento che hai è quello di sputta**re la tua famiglia». La Parietti che è stata sentimentalmente legata a Cristiano De Andrè ha mantenuto la calma nonostante le urla insopportabili di Francesca. Alba Parietti è stata protagonista insieme ad Asia Argento dell’Uno contro tutti a Live non è la D’Urso. Tra gli sferati ad accendere la ...

Dialogo Tra Montalbano e Galluzzo sulla Formula Uno : Erino sull’autostrade che purtava a Palirmo per accompagnari Livi che doviva prenderi l’aerei per Ginova: come al sulito Galluzze guitava come Vettella e Muntilbano biastimava ad ogni surpassa. Salutate Livi Muntilbano trasitte nova in machina e si ni riturnarana a Vigati ma alla prime sgasate de Galluzze Muntilbano gli faci un sulenni cazziatona, Muntilbano: “Imo annari chiano, Gallù; ma chi ti pinsa di esseri in Formule uni?”. Galluzze: “Ma ...

Il Commissario Montalbano La danza del gabbiano streaming e Trama stasera in tv : Il Commissario Montalbano La danza del gabbiano va in onda stasera in tv lunedì 14 ottobre 2019 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2011 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV streaming E REPLICA Il Commissario Montalbano La danza del gabbiano trama Un fatto assai insolito: una mattina ...

Partita sospesa Tra Brescia e Vojvodina - tifosi serbi invadono il campo a caccia delle bandiere albanesi : Un bell’inizio, prima che il clima si facesse bellicoso: due sospensioni, una fuga e un’invasione di campo, provocazioni, insulti e l’inevitabile intervento delle forze dell’ordine. Riassume così la Gazzetta dello Sport l’amichevole che è disputata ieri a Orzinuovi tra il Brescia e il Vojvodina, purtroppo sospesa al 7’ della ripresa . La Partita è stata interrotta perché i tifosi della squadra serba, circa una ventina,hanno effettuato ...

Catania - auto si schianta all’alba contro guard rail : 4 morti. Tra loro due minorenni : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa. Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini e rilievi sono in corso da parte dei ...

