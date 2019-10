This Is Us 4X04 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L’episodioIs Usva in onda sulla NBC americana martedì 15 ottobre 2019. Ecco di seguito lesullae il. Attenzione: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOIs UsL’episodioIs Ussi intitola Flip A Coin, che tradotto in italiano significa “lancia una monetina”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune. Kevin riflette sul suo passato. Rebecca fa visita a Randall al college. La mamma di Beth le fa visita mentre Kate e Toby condividono nuove esperienze con il piccolo Jack.Is Us: dove vedere l’episodio Negli USA l’episodio è andato in onda sulla NBC martedì 15 ottobre 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa sul canale satellitare Fox Life a gennaio 2020.Is Us...

NerdPool_IT : This Is Us 4x04 'Flip a Coin': #Trailer promo e sinossi con il ritorno di una guest star -