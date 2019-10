The Irishman | l’ultimo film di Martin Scorsese rimarrà nella memoria collettiva

«The Irishman» - tutto sul nuovo film di Martin Scorsese : A distanza di tre anni da Silence e da sei da The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese è pronto a tornare, con The Irishman, progetto mastodontico nonché ventisettesimo film del regista vincitore di un premio Oscar (The Departed) a fronte di undici candidature all’Academy. Con un cast a dir poco stellare, a partire dai protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un film targato Netflix, diretto ...

London Film Festival - da The Irishman a Il Traditore : 10 giorni di cinema per guardare già prossimi Oscar : The Irishman, Jojo Rabbit, Le Mans ’66. E ancora A Beautiful Day in the Neighbourhood, The Aeronauts, The Two Popese The Peanut Butter Falcon. Sono solo estratti d’eccellenza – e futuri protagonisti ai prossimi Oscar – fra i 345 titoli che da oggi al 13 ottobre approderanno a Londra, che diventa per una decina di giorni la capitale del cinema mondiale, attutendo – se possibile – i tormenti pre-Brexit ai sudditi londinesi di Sua ...

"The Irishman" di Martin Scorsese è un capolavoro : parola dei critici americani : The Irishman, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, è un capolavoro. A dirlo, quasi all’unanimità, sono i critici americani che hanno visto il film in anteprima mondiale al New York Film Festival. Se dipendesse dalle loro reazioni il nuovo gangster movie con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci dovrebbe fare incetta di Oscar.Un esempio su tutti: questo film che attraversa il tempo con disinvoltura digitale, su Rotten ...

Da Will Smith in «Gemini Man» a Robert De Niro in «The Irishman» : così gli attori «ringiovaniscono» al cinema : Gemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithGemini Man: la trasformazione di Will SmithDi solito assistiamo al metodo inverso: invecchiare gli attori affinché risultino più rugosi, anziani, pronti a rispettare la linea temporale imposta dal film al quale prendono parte. È ...

Ecco il secondo trailer di The Irishman di Scorsese : il gangster movie che stavamo aspettando! : Una pellicola diretta da uno dei più grandi registi di tutti i tempi: che sia o non sia il suo più grande capolavoro poco importa. Quando esce un nuovo film di Martin Scorsese ogni adepto della setta cinefila di tutto il mondo è chiamato a rapporto. Un po’ come per Tarantino: non andare in sala e vedere C’era Una Volta... A Hollywood è un oltraggio al buon senso. Questa volta però, nel caso di Scorsese non è in sala che si gusterà la pellicola. ...

The Irishman al Rome Film Festival il 21 ottobre : Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma con "The Irishman" Primo grande colpo della Festa del Cinema di Roma 2019. Antonio Monda porterà infatti Martin Scorsese al Rome Film Fest con il Film ...

Alla Festa del cinema di Roma arriva “The Irishman” di Scorsese : "The Irishman" di Martin Scorsese sarà presentato lunedì 21 ottobre Alla quattordicesima edizione della Festa del cinema di Roma. Lo annunciano il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione cinema per Roma, d`intesa con Francesca Via, direttore generale. "La partecipazione Alla Festa del cinema di Roma di The Irishman rappresenta un grandissimo onore per me e per tutti coloro che lavorano Alla Festa - ha ...

"The Irishman" di Martin Scorsese sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma. Antonio Monda : "Un onore ospitare il film dell'anno" : The Irishman, l’atteso nuovo film di Martin Scorsese, sarà presentato lunedì 21 ottobre alla 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo annunciano il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d’intesa con Francesca Via, direttore generale. View this post on InstagramA post shared by Antonio Monda (@AntonioMonda2) on Sep 16, 2019 at ...

