Tessuti ecosostenibili | come riconoscere se sono green

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Scegliere di acquistare capiè il primo passo verso una trasformazione del proprio stile di vita. Il cotone biologico, le fibre etiche, tinture ricavate da erbe…dettagli non trascurabili in questa ritrovata coscienza ambientalista in grado di farci sentire individui. Se Roma non fu costruita in un giorno, lo stesso vale per l’tà L’emergenza ambientale impone un’attenzione quasi maniacale nella scelta dei prodotti: non basta sapere che il piumino che indossiamo è in nylon riciclato, che le imbottiture in piume d’oca non hanno recato danno al benessere degli animali, o che il sistema di produzione industriale ha ridotto al minimo le emissioni di CO2. La nostra camicia in cotone bio ci fa sentire a posto con la coscienza? Bene, ma ha il GOTS? Dalle coltivazioni di cotone agli allevamenti per la lana, via via fino al dettaglio ...

