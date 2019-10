Terremoto | Ministro Fioramonti | “imbarazzante” la lentezza della ricostruzione

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Ladello Stato emacchina burocratica, a tutti i livelli nella, mi imbarazza, mi fa vergognare,” ha dichiarato ildell’Istruzione Lorenzoin occasionepresentazioneSettimanaProtezione Civile, riferendosi ai ritardi nellapost sisma, da quello dell’Aquila a quello del Centro Italia, sottolineando che, in ogni caso, “in tante scuole italiane, anche senza catastrofi, non esiste la possibilità avere scuole accoglienti“. “A L’Aquila ho provato vergogna per il fatto che dopo 10 anni non c’è ancora una scuola ricostruita ma quando vedo lo Stato, l’altro Stato, quello che si è rimboccato le maniche e che consente di andare avanti nonostante le immense difficoltà, quello è lo Stato che piace a me“. L'articolo: ...

