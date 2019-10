Fonte : vanityfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019)didididididididididididididididididididididiUn secolo di benessere unico al mondo, sprigionato da un «cratere buono» utilizzato già dagli antichi romani. Anzi, dagli etruschi, che gli assegnavano un valore sacro. Sapete come chiamavano i nostri antenati la sua acqua benefica, che sgorga incessantemente dal cuore della terra alla temperatura di 37 gradi? «». Chi vi si bagnava o vi si immergeva, di ritorno da una campagna militare o per mero diletto, si sentiva subito risollevato nel corpo e nell’animo. Un miracolo che si ripete oggi, che ci si bagni ...

TravellerItalia : Terme di Saturnia: perché provare il «bagno magico» - kicogincor77 : Giornata tra l'alto Lazio e la bassa Toscana.... ?? #toscana #manciano #gitadelsabato #terme @ Le Cascate Del Mulin… - Burlamacco62 : @pantana21 No. Sono quei posti che hai vicino e pensi 'ci vado quando voglio' e poi non lo fai mai. Come ad esempio le Terme di Saturnia. -