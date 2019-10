Tennis&Friends | oltre 20mila check up nel weekend al Foro Italico

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Con 20.360 controlli effettuati nelappena trascorso e circa 100.000 presenze aldi Roma, si è chiusa la nona edizione di Tennis & Friends. L’evento ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche di alcune delle principali aziende sanitarie romane hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli al pubblico. Giunta alla nona edizione, Tennis & Friends è uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia. Interamente dedicato alla salute, l’evento ha lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti di effettuare-up gratuiti e visite specialistiche. I numeri di Tennis & Friends evidenziano l’importanza della manifestazione: la crescita è pari ail 20% ogni anno. Vincitrice del torneo la coppia Jimmy Ghione – ...

