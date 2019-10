Tennis | Ranking WTA 14 Ottobre | Ashleigh Barty si conferma in testa Camila Giorgi

Tennis - Ranking ATP (7 ottobre) : Djokovic allunga su Nadal - con Salvatore Caruso sono otto gli italiani in top100 : Cambiamenti soltanto a livello di punti nella top ten del Ranking ATP di questa mattina. Al comando c’è sempre Novak Djokovic: il serbo vive la sua settimana numero 272 al comando della classifica, aggiungendo anche i 500 punti della vittoria a Tokyo per allungare su Rafael Nadal, secondo a 9225. Dietro lo spagnolo c’è Roger Federer: lo svizzero è fermo a 7130, ma con un margine enorme sul quarto posto occupato dal russo Daniil ...

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco ...

Tennis - Ranking ATP (30 settembre) : Djokovic sempre in vetta - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (271esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo torna in campo a Tokyo, dopo essere rimasto fuori per problemi alla spalla, e le sue prestazioni saranno da valutare. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows, Daniil Medvedev, ...

Tennis - Ranking WTA (23 settembre) : : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 punti. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka, ridestatasi dopo la vittoria del torneo di Osaka (Giappone), e la canadese Bianca Andreescu. Completano il quadro della top-10 la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, ...

Tennis - Ranking ATP (23 settembre) : Djokovic sempre al comando - Berrettini insidia Fognini : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria (270esima settimana in carriera e record di Ivan Lendl uguagliato) a precedere lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York e sui tempi di recupero non ci sono informazioni precise. A seguire il ...

Tennis - Ranking ATP (16 settembre) : Novak Djokovic sempre al vertice - Fognini e Berrettini sognano le Finals a Londra : Non ci sono cambiamenti nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. Il serbo Novak Djokovic è sempre in vetta alla graduatoria a precedere il recente vincitore dello US Open Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer. Il serbo, però, dovrà tener conto dei problemi alla spalla che lo hanno costretto al ritiro nel corso del Major a New York. A seguire il russo, finalista a Flushing Meadows e in grande ascesa, Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

Tennis - Ranking WTA (26 agosto) : Naomi Osaka sul trono - Camila Giorgi guadagna posizioni : Piccole variazioni per quanto concerne il Ranking WTA del Tennis, nel giorno in cui prenderà il via lo US Open. Naomi Osaka, vincitrice del Major statunitense l’anno passato, è sempre in vetta alla classifica, a precedere l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’ucraina Elina Svitolina, l’altra ceca Petra Kvitova, la belga Kiki Bertens, l’americana Serena ...

Tennis - Ranking ATP (26 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Oggi prenderà il via l’ultimo Slam della stagione del Tennis. A New York (Stati Uniti) lo US Open ci accompagnerà nelle prossime due settimane e questo darà delle variazioni nel Ranking ATP. Cambiamenti che non si registrano all’inizio di questa settimana nella graduatoria generale. Abbiamo sempre il serbo Novak Djokovic a comandare, grande favorito per il successo nella Grande Mela, dopo essersi imposto negli Australian Open e a ...

Tennis - Ranking WTA (19 agosto) : Osaka al comando - gran balzo di Keys - Camila Giorgi 58^ : Naomi Osaka si conferma al comando del Ranking WTA, la giapponese svetta in testa alla classifica internazionale di Tennis con 6606 punti. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty di 105 punti, non è lontana la ceca Karolina Pliskova (terza con 6315). La rumena Simona Halep si trova al quarto posto, l’ucraina Elina Svitolina è invece risalita in quinta piazza grazie a un balzo in avanti di due gradini ma la reginetta della ...